劉嘉玲新節目首集邀上山詩鈉　當眾質問對梁朝偉又攬又錫爭議

劉嘉玲近年影視作品大量減產，偶爾出席活動，抑或參與綜藝節目，大部分時間都在享受生活，非常愜意。最近，她帶同家人與朋友前往北歐旅行，推出真人騷《出發吧路即生活》，一邊享受靚景美食，一邊聊天。日前節目正式首播，第一集《嘉玲與Anna》，講述劉嘉玲與好姊妹上山詩鈉的故事。



劉嘉玲透露去北歐是她的願望：「我小時候夢裡面經常出現的一個地方，就是北歐。我小時候老是想來芬蘭，見我的聖誕老人，計劃一直延到現在。」（微博@劉嘉玲）

第一站來到芬蘭首度赫爾辛基，劉嘉玲與上山詩鈉一見面就老友鬼鬼，一路有講有笑，兩人長達38年的友誼，全靠互相包容：「我覺得我們無所顧忌，因為我們兩個其實都是很會包容的，就大家說的吃一點虧無所謂了。」劉嘉玲對著上山詩鈉說：「其實吃虧就是賺便宜了。」其後畫風突然轉變，質問對方：「但是離譜的是，你為什麼要夾著我老公拍照？」上山詩鈉即刻回應：「但你拍㗎喎！」劉嘉玲忍不住掩著口大笑，上山詩鈉續指道：「梁朝偉是我的親人，我好少叫Tony，我叫佢老梁。」

梁朝偉時常因出席公開活動或拍照的「社恐」行為而話題不斷，而劉嘉玲則剛好相反，她同好友談及這個話題：「他們覺得我是社牛，Tony是社恐，你覺得他社恐嗎？」上山詩鈉否認道：「我不覺得，他還好啊。」劉嘉玲也非常認同：「我覺得他不是社恐，他是內向。如果有合適的朋友，他會聊很多。」上山詩鈉即刻補充道：「Non-stop（停不下來）。」令劉嘉玲忍不住大笑，她表示：「我覺得社牛並不是很大聲講話，或者是很喜歡show off（炫耀）。我覺得社牛應該是讓每一個朋友都很舒服。為什麼很多朋友喜歡跟我們在一起？因為我們每次不管是吃飯也好，聚會也好，我們都可以帶給朋友快樂，開開心心笑一個晚上。」

+ 4

點擊睇更多兩人旅途故事：