郭珮文高海寧緊身衫狂派福利　網民大呼頂唔住「Why not both」

年年港姐都不乏有料之人，數到今屆最勁的莫過於年僅22歲的郭珮文（Juliana），其勁爆身材一直成為焦點，縱使在比賽中未能獲得名次，但已成功得到不少人的喜愛，Juliana亦毫不吝嗇地展示美好身段，頻頻在社交平台大派福利。不少網民將她與同樣屬「有料之人」的港姐大師姐高海寧（高Ling）比較，恰巧最近2人又梅花間竹地在社交平台狂曬靚相，不少網民都戲言頂唔住，其中一個白色T恤造型，兩人更著出不同味道。

正面睇（IG@julianakpm）

背面睇（IG@julianakpm）

側面睇（IG@julianakpm）

都係咁好睇（IG@julianakpm）

雖然在無綫公布的上圍數字中，Juliana略勝一籌，不過普遍網民都表示「Why not both」，認為兩者各有優勝之處，Juliana青春無敵，雖然外表酷酷地，但說起話來時十分可愛。至於36歲的高Ling則可謂越來越索，性感之餘，現在還多了一份知性美。

Happy Ling（IG@sammkoling）

Chill Ling（IG@sammkoling）

Study Ling（IG@sammkoling）

Relax Ling（IG@sammkoling）

高Ling於21歲時參選2008年港姐，同樣由於身材太突出而備受關注，尤其當年去泰國拍攝《美女廚房》特別版時所被拍的那幅「高Ling象鼻圖」，至今仍令人回味無窮。不過高Ling近年已成功轉型，不再行「胸」，用演技說話。

現在的高Ling更多了一份知性美（IG@sammkoling）

好可愛呀（IG@sammkoling）

索爆（IG@sammkoling）

高Ling著泳裝無得輸（IG@sammkoling）

而Juliana經歷與師姐高Ling也有點相似，同樣擁有出眾身材，同樣參選時被外間視為大熱，但最後三甲不入。至於往後的演藝路會否有師姐出色，大家可以拭目以待。

青春無敵（IG@julianakpm）

身材火辣（IG@julianakpm）

約隱約現（IG@julianakpm）