Miko攻台低胸戰鬥格仲用邪惡視覺影相 同場林襄密實遭冷待
撰文：陳釗
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來自馬來西亞、被譽為「翻版林明禎」的大馬女神Miko（黃潔琪）最近到台灣宣傳其寫真集，並亮相資深傳媒人沈玉琳的網上頻道，而最吸引人的是同場還有台灣女神林襄，難得兩位女神同場正面交鋒，可惜林襄當日衣著非常密實，領口包到上頸，令不少網民大失所望。
在節目中，Miko穿上戰鬥格十足的黑色低胸吊帶小背心和短裙，曬出驕人上圍兼24吋小蠻腰，將同場的林襄壓倒性擊倒。Miko又入鄉隨俗以福建話自我介紹，雖然講得一般兼鬧出笑話，但其甜美笑容加上率真可愛的個性，連主持人都被Miko吸引住，相反林襄明顯被冷落。
之後到整蛋糕玩遊戲環節，Miko因為遊戲輸了要遭沈玉琳用拖鞋打屁股懲罰，但當Miko主動擺好姿勢時，連見慣大場面的沈玉琳都招架不住，表現得手足無措，更沒想到Miko會回應一句：「還蠻爽的！」場面搞笑。
之後，沈玉琳又問Miko拍寫真集時，最厲害的姿勢是什麼？Miko表示躺著，接著應要求性感3連拍，當中第3張相的視覺非常邪惡。沈玉琳笑問攝影師：「拍哪裏？我叫你特寫她的…嘴。」Miko隨後對住攝影師的鏡頭耍可愛說：「他說你特寫錯了，You bad bad！」