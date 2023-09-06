前TVB主播麥詩敏憶被「生劏」恐怖經歷：啲膿塞住麻醉藥入唔到

前無綫（TVB）新聞主播麥詩敏（Gloria），今年5月宣佈封盤接受圈外男友求婚，6月1日正式離巢TVB。回復自由身後全身投入籌備婚禮，近日執屋發現幾張破舊的複診紙，令她憶起慘痛「生劏手術記」，相當恐怖。



麥詩敏幕前形象大方專業。（IG/@glorrrrr）

前無綫（TVB）新聞主播麥詩敏（Gloria）離巢後轉型做KOL。（IG：@glorrrrr）

31歲麥詩敏離巢後轉型做KOL，近日上載一輯身穿白色DEEP V西裝外套照片，型格十足不失女人味，但圖文不符以「生劏手術記」為題回憶2020年一次恐怖手術經驗：「2020年，身體某部位細菌感染導致囊腫，經歷了一次幾乎沒有麻醉的手術😭。瞓喺勁凍的手術室超驚超緊張，打麻醉針後以為慢慢會有麻醉感，一直等一直等一直等，等到醫生落刀都仲未有麻醉感，又唔敢出聲（之後諗返應該係要大叫同佢講），望着手術燈完全感覺到佢嘅一舉一動，開刀 落消毒藥水、刮膿，再落消毒藥水⋯⋯頂咗10幾分鐘，做完手術又凍又痛跑出去喊，對腳震左（咗）10幾分鐘先正常返。」

麥詩敏（Gloria）執屋見到舊複診紙憶起慘痛經歷。（IG：@glorrrrr）

她向一位護士求助：「（超級痛，好似冇麻醉咁），可能你啲膿塞住麻醉藥入唔到。之後半年經歷漫長的復康之路，每天去診所洗傷口換棉條，每天用10 - 30 cm以上長度嘅棉條塞入傷口吸膿（drain&incision手術不能縫針），由第一次洗傷口痛到震，到最後麻木到止痛藥都費事食，幾乎自己都識得塞，這，就是我恐怖的2020年。」