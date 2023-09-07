黃宗澤擺低富貴款食大排檔　似有心事疑被緋聞女友拒絕飲啤酒解愁

黃宗澤（Bosco）2017年離開無綫（TVB）後北上吸金，身家豐厚，早前他拍片在家中親自下廚宴請好友，曝光黃宗澤名下其中一間豪宅，開放式廚房極闊落，並擁有巨型露台和客廳，景觀一流。常坐名貴超跑出巡又揹名牌袋的他，高調炫富極有富貴相。

擁有多個物業！（IG/@boscomine）

惟Bosco日前被發現擺低富貴款，與友人食平民餐廳，被網友野生捕獲。從網上影片可見，Bosco與兩位友人坐在餐廳內，餐廳裝潢相當普通，連客人坐的都是普通膠凳。Bosco穿上白色T恤，藍綠色花短褲，狀甚麻甩。

Bosco與友人叫了啤酒飲，似乎當晚想盡興一番，不過影片中的他雖不見臉紅紅飲醉酒，但他臉容嚴肅，又狂撥頭髮，似乎帶幾分心事重重。早前緋聞女友蔡潔直指與Bosco是「很好很珍惜的朋友」，指高攀不起對方，兼想同Bosco「發展成一世的友誼」，慘被食檸檬，莫非今次Bosco因感情事憂愁？

Bosco常曬名牌袋及靚車。（小紅書）

2016年有傳Bosco和胡杏兒分手後，寄情事業狂掘金，在母親的幫助下，榮升有樓有車有生意三樣俱備的筍盤，他更曾自爆在香港、內地和東南亞都有物業，東南亞坐擁8、9間物業，沙田銀禧花園則有3個單位，身家過億，相當犀利！

兩人連續兩年一同慶生！（截圖）

點擊睇Bosco擺低富貴款食大排檔：

點擊睇Bosco更多照片：

+ 21

蔡潔美照：