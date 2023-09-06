馬景濤現身活動左邊面驚現歪腫　身體狀況令人擔憂

有「咆哮帝」之稱的台灣男星馬景濤，當年瘋魔中港台，不少女生都被他俊朗的外表，和高大的身材所俘虜。雖然現年已61歲，但魅力不減，自2017年宣布與比他年輕21歲的太太吳佳尼離婚後，近月迎來第3春，與年輕女歌迷高調宣布戀情。

熱戀中的馬景濤近日以白馬王子裝束，現身廣州出席活動，出場一刻氣派不減當年，過百師奶粉絲為之興奮，舉機影相、拍片。馬景濤亦友善舉起拇指，及跟粉絲握手，親民到爆燈。不過不少網民亦留意到馬景濤的左邊面驚現歪腫，身體狀況令人憂心。

馬景濤在內地出席活動，被網民發現嘴歪歪（微博截圖）

身體狀況令人擔憂（微博截圖）

正面相（微博截圖）

過百粉絲見到馬景濤相當興奮（微博截圖）

馬景濤亦非常友善（微博截圖）

片段一出隨即引起網民熱議，紛紛留言，擔心是中風先兆：「怎麼感覺他左邊的臉有點面癱了？」、「怎麼嘴歪了？」、「打針打多了」、「中風後遺症」及「看著就十分不舒服」等，甚至更有人擔心若馬景濤出事，其年輕女友點算。另外也有網民慨嘆馬景濤老了很多，身材發福不少，頭頂也禿了，與當年靚仔樣相比，令人心酸。

61歲的馬景濤當年可說是瓊瑤劇集的御用男主角，憑住《青青河邊草》、《梅花三弄》之《梅花烙》和《水雲間》等作品，紅遍中港台3地；90年代中來港發展，所參與的亞視劇《再見艷陽天》創下高收視成績，原定馬景濤的角色「方賀生」只佔戲十多集、最後因被召往當兵而戰死，惟因香港觀眾反應熱烈，去信要求電視台要求「方賀生」角色「翻生」。因此亞視順應「民意」再度邀請馬景濤來港入劇組拍攝，及更改劇情為失憶後與女主角陳秀雯重逢，可謂史無前例。及後還拍過《天長地久》和《愛在有情天》等經典劇。

馬景濤年輕時好靚仔（馬景濤微博截圖）

現在多了一股佬味（馬景濤微博圖片）

也有可愛一面（馬景濤微博圖片）

呢個自拍不得了（馬景濤微博圖片）

個身型仲非常弗（馬景濤微博圖片）

感情方面，馬景濤有過兩段婚姻，1990年與首任太太唐韻結婚並育有一女，不過婚姻只維持3年。到2007年，再與比他年輕21歲的女星吳佳尼結婚，並育有兩子，但兩人於2017年同樣離婚收場。至今年7月，突然傳出馬景濤有年輕粉絲新歡，女方更剖白愛意寫道：「偶像成了愛人！你是最棒最牛的好演員！永遠的呂洞賓！兒時夏天滿滿的回憶！離了2次婚，我也不介意，因為她們都不懂得珍惜你，我懂！」