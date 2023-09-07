七仙羽西貢獨立屋擁無敵海景　關智斌獲請飲黃金水：有時會攞腳踩

七仙羽（七師傅）近年人氣急升，密密接Job賺到盤滿缽滿，曾豪言身家逾10億的她一向喜歡「買磚頭」保值，至少有10個物業揸手，近日關智斌（Kenny）特別去拜訪了七師傅的豪宅，超豪華內景令Kenny都忍不住「嘩嘩聲」！

七仙羽（七師傅）近年頻頻上節目，大受歡迎。（影片截圖）

送果籃。（YouTube影片截圖）

特別加料。（YouTube影片截圖）

片中所見，當日Kenny帶了個果籃去拜訪七師傅，七師傅都即刻熱情地招呼他，特別炮製一杯加了料的水給Kenny，原來她用一塊價值約20萬的純金浸水給Kenny飲，但她就笑言：「我要洗下，乾淨啲，因為有時我都會攞腳去踩佢。」之後她再拿出一大條金條，表示自己平時都會用來浸水飲，又順手將金條遞給Kenny：「你玩下先，因為啲客嚟到我屋企都係玩金嘅，玩下啦，唔緊要㗎，捉下啦，呢啲都係玩具嚟㗎，玩下先啦！」揸住四條金條的Kenny都即刻愛不釋手，不禁感嘆：「真係好墜手呀。」

犀利！（YouTube影片截圖）

揸住4條金條！（YouTube影片截圖）

係財氣呀！（YouTube影片截圖）

之後七師傅帶Kenny參觀自己的豪宅，可見獨立屋環境清幽，背山面海，裝修設計簡約，採用雲石地板，客廳掛有一盞水晶吊燈，放有不少鮮花點綴，擺放了幾張米白色梳化，中間設有一張玻璃茶几，電視機下有一個仿壁爐，盡顯奢華氣派，落地大玻璃更可以飽覽無敵海景。而飯廳就擺放了一張雲石長餐枱，至少可坐8人，飯廳兩側分別是開放式廚房及大露台，露台同樣擺放了兩張梳化，景觀開揚。不過要數最特別之處，就是七師傅屋企遍地黃金，相當犀利！

客廳。（YouTube影片截圖）

飯廳同露台。（YouTube影片截圖）

七師傅教路。（YouTube影片截圖）

真係遍地黃金。（YouTube影片截圖）

身家豐厚的七師傅擅於投資物業，在世界各地都有物業，為了方便工作，她偏愛住紅磡的酒店式住宅，因交通方便，亦旺人緣、財運及桃花，她曾在2011年與家人以1,600萬買入馬鞍山4層高3,000呎獨立屋，早年用作放租，租約期滿後她就用來作度假之用，吸取靈氣，而馬鞍山就有利健康運，所以她每逢假日都會小住放鬆一下。

七師傅好多金句。（YouTube影片截圖）

舒適。（YouTube影片截圖）

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