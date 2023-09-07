馬國明美國登台戴黑超扮黎明獻唱　超受大媽歡迎被包圍寸步難行

視帝馬國明（馬明）、譚俊彥（Shaun）、郭晉安及黃子恆早前到美國登台，四人在出發前接受TVB娛樂新聞台訪問時，馬明即賣口乖表示：「我跟安哥（郭晉安）過去搵食啫！」而安仔就笑言：「我跟馬明去搵真銀呀，佢成日都話搵真銀，多謝你帶挈我呀！」Shaun亦隨即附和：「今次有冇人畀利是嗰啲呀？」馬明答道：「我都唔知呀，希望有啦！」

出發去美國登台。（YouTube影片截圖）

日前有網民上載了一段影片，分享了登台的盛況：「馬明喺LA都係人氣爆棚，超級帥，歌亦都好聽！」片中所見，西裝骨骨上陣的馬明，戴着黑超，一邊唱出黎明的《Sugar In The Marmalade》，一邊同台下粉絲握手，見他被Fans重重包圍，當中更不乏中年女士，大家紛紛舉起電話狂影，而馬明就寸步難行，可見他人氣強勁！馬明事後亦有在IG公開多謝Fans捧場：「謝謝美國LA嘅朋友……謝謝你地嘅熱情……期待下次再見面……」

好受歡迎！（影片截圖）

型！（IG@kennethmkm）

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其實馬明一向都好受Auntie粉絲歡迎，早前他曾到惠州登台，當時他在台上獻唱「飲歌」《友情歲月》，台下的粉絲不但紛紛要求「集郵」，更狂塞利是給馬明，而馬明收了利是之後亦非常有禮貌地點頭表示多謝，再順手放入衫袋，不少網民都笑言馬明表現十分乖仔，難怪那麼受Auntie歡迎！

曾到惠州登台。（影片截圖）

有利是收！（影片截圖）