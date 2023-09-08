中年好聲音2｜陳慧嫻肥媽互玩壁咚　張一梅「糞便情緣」勁洋蔥

無綫去年年底推出綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》叫好叫座。本周日（10日）起《中年好聲音2》首播，首集內容除了繼續好聲音唱不停，更是花生處處、火花四起。吸引逾5,000名參賽者報名的《中年2》，除了本地薑雲集，更有來自悉尼、台北、澳門、紐約、新加坡、吉隆坡、柬埔寨、巴塞爾、馬六甲及三藩市的唱得之人爭相報名。經過多輪嚴格挑選，共有108名精英踏上《中年2》舞台，首個回合參賽者雖透過盲選形式爭取60個晉級名額。



今季第一回合以盲選比賽形式進行。

今屆加入陳慧嫻坐陣做評審，佢笑自己有啲緊張。

陣容方面，除有車婉婉主持，肥媽、伍仲衡、張佳添及周國豐擔任評審，還加入了天后級人馬陳慧嫻坐陣評審，婉婉介紹慧嫻時全場掌聲如雷，慧嫻則笑言很緊張，並向參賽者大派錦囊：「你只有一隻歌嘅時間去感動我，去令我認識你哋。」自言評審經驗不多的慧嫻首集即有蝦碌事，事緣36歲安雅希獻唱《光亮》時由於太有感染力，很快便吸引到評審一窩蜂撳燈，連出名要求高的周國豐亦讚不絕口謂：「佢應該好有性格，又多愁善感又易開心，作為歌者好易將感情投注喺歌入面」，張佳添則說：「好有TEXTURE嘅聲音，有辨識度，你係其中一個我幾有期待嘅歌手」。反之偏向手鬆及愛鼓勵參賽者的慧嫻卻沒有撳燈，她事後抱歉謂：「我唔記得咗撳燈係因為我掛住聽，我聽得好入神。」

肥媽同伍仲衡喺首位參賽者孔文希出戰時已經意見不合，火藥味濃。

鍾晉生嘅深情獻唱引發爭議，陳慧嫻話聽到有少少嚇親。

除了烏龍慧嫻亦十分玩得，44歲鍾晉生獻唱英文情歌《I Honestly Love You》，雖然獻唱時全情投入、聲線溫柔，但礙於外表太霸氣，慧嫻聽畢笑言：「我覺得你有少少嚇親我」，周國豐聞言亦附和謂：「佢反差係大。」不過肥媽卻持不同看法：「一個大男人（要深情）好難架！」慧嫻聽畢即主動「壁咚」肥媽謂：「阿媽，我就係感覺到佢係，Hey！I Honestly Love You！」肥媽則反「壁咚」慧嫻上演「鐵漢柔情戲碼」，場面爆笑。出名玩得的晉生除了在台上搞笑表示：「好多人畀我外表欺騙咗。」返回後台後又再搞Gag炒熱氣氛，獲得全場熱烈掌聲及歡呼聲。

肥媽就唔贊成，最後演變成兩位唱得之人互玩壁咚。

肥媽與伍仲衡亦承接上季風格繼續「包拗頸」，當35歲孔文希首位出場獻唱《櫻花樹下》時，出名手緊的伍仲衡竟成為首位撳燈評審，令「鬆手王」肥媽亦大吃一驚。事後二人各持己見針鋒相對，先是肥媽說：「第一段好差」，伍仲衡反擊：「我話第一段最好」，二人為了第一段定第二段更好聽糾纏不休，最後慧嫻出手打完場：「我覺得由頭到尾都好平均。」之後肥媽再向其中一位參賽者語重心長謂：「有時啲奸人講嘅嘢，你未必要信，你呢啲叫受奸人所害。」

「糞便情緣」勁洋蔥

張一梅嘅「糞便情緣」好感人

今季參賽者亦同樣「一人有一個故事」，首集登場的66歲張一梅，因終於完成照顧患有認知障礙的丈夫及母親，故決心踏上《中年》舞台追夢。一梅在節目中更大談獨特愛情觀，她笑言原本以為兩個人結婚，就是從早到晚黏在一起，豈料當她找到合適對象時，卻發現是上天的考驗，並令她對愛情有了不一樣的看法：「佢有認知障礙症，我同佢出街佢有失禁，我真係唔覺得嗰啲糞便有味，原來先生嘅KK係要嚟改變我，就係你真係好愛嗰個人時，你會忘記你自己，任何嘢一切也願意。」之後一梅深情獻唱《一切也願意》，並獲肥媽大讚勁有Feel。