去邊啊Do姐｜洪嘉豪誤叫「Do姐」做「May姐」 激嬲鄭裕玲拍枱離席

由鄭裕玲（Do姐）主持，聯同五位人氣男神林家謙、魏浚笙（Jeffrey）、Tyson Yoshi、 洪嘉豪及應智越（細貓）的HOY TV旅遊節目《去邊啊Do姐》正在熱播。今晚（9月8日）播出第五集，由Do姐帶住洪嘉豪遊覽德國最大的森林山脈—黑森林。二人來到黑森林旅遊，當然不能錯過當地名物—黑林森蛋糕，Do姐更為首次到德國旅遊的嘉豪安排了一系列精彩行程。

Do姐帶洪嘉豪遊覽德國。

首先Do姐帶嘉豪觀賞被譽為黑森林「生命之泉」的特里堡瀑布。然後再到當地釀酒廠，參觀黑森林車厘子酒的釀製過程。不過，在品酒談心期間，嘉豪竟誤叫「Do姐」做「May姐」，激嬲Do姐拍枱作狀離席。言談間，得知嘉豪係唯一兩個有Do姐電話號碼的人，Do姐更笑言道「我地啲關係非比尋常」，可見嘉豪深得Do姐心！

嘉豪指Do姐話佢粗魯 唯呻份工好難做

嘉豪酒後誤叫Do姐做May姐

親歷黑森林蛋糕的起源後，二人終於可以一嚐最正宗黑森林蛋糕。嘉豪更做足功課，侃侃而談黑森林蛋糕的歷史，正經的模樣讓Do姐忍俊不禁，笑言「知識性嘅嘢唔似係你講」。二人一邊享受美食，一邊回顧黑森林之旅，體驗到當地人慢節奏生活的嘉豪感言:「其實生活可以好簡單」。