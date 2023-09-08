Frankie舞台劇綵排獲粉絲應援　「有各位打氣定會場場Good Show」

由陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑主演的音樂劇《大象的告別式》，將於9月15日至24日於西九文化區戲曲中心大劇院隆重上演。距離首場演出尚餘一星期，四位主演正密鑼緊鼓進行綵排，力求為觀眾帶來最精采的演出。

由陳瑞輝（Frankie@MIRROR）、強尼、黃靖程（十小龍）及馮志佑，幾位演員雖然只是第一次合作，但大家可謂一拍即合。（大會提供）

從大會發布的排練花絮所見，幾位演員全情投入地進行綵排，除了有Frankie與十小龍牽手對望的感人場面，Frankie與強尼更大展精湛舞技，令人對劇情充滿好奇與期待。

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Frankie表示：「排練過程中，大家一起經歷各種甜酸苦辣，讓我感受良多，同時亦十分開心。作為音樂劇新手，特別多謝導演鄧偉傑的指導，以及拍擋十小龍、強尼及馮志佑的專業意見及包容。此外，我更要感謝香港及北美Fans Club的應援。有各位加油打氣，我們定會場場Good Show！」

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幾位演員雖然只是第一次合作，但大家可謂一拍即合，很快已經打成一片。強尼表示：「雖然我們進行排練和討論劇情時均十分認真及投入，但在休息時則喜歡互相分享哪裡有美食及咖啡，氣氛輕鬆愉快！」對於有粉絲在網上透露已購入音樂劇全數13場的門票以示支持，強尼說：「大家的支持就是我們最強的動力，雖然過去一星期香港連環遭受颱風及暴雨，但無礙我們盡善盡美的決心，排練仍如常進行。距離開Show只有一星期，希望到時在劇院見到大家！」

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音樂劇《大象的告別式》除了有全新星級主演陣容外，幕後班底同樣強勁，由締造全港首個原創長壽音樂劇《我們的青春日誌》的陳恩碩出品及擔任監製、著名舞台劇導演鄧偉傑執導、許晉邦編劇，以及金牌音樂人孔奕佳擔任音樂總監，聯同本地頂尖的舞台、音響及服裝設計師以及製作團隊攜手打造。

《大象的告別式》故事簡介

所有人在人生終結後都會來到中轉站，把塵世的一切放下，再通往全新世界。當駐守中轉站的守護員遇上失去記憶卻有心結未解的她，還有認出那位「她」正是自己所愛的「他」，慢慢發現三人在生前及死後交織着千絲萬縷的關係……迂迴曲折的劇情配上笑中有淚的對白，並以十多首耳熟能詳的廣東流行曲貫穿全劇，引領觀眾投入扣人心弦的視聽饗宴。