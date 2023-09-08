鍾雨璇新歌MV大玩復古暗黑氛圍 羅浩晉任男主角「捱打」

鍾雨璇 (Ophelia) 為她即將推出的的最新單曲《三千天日記》拍攝MV並親自擔任女主角，更邀請來羅浩晉 (高晉) 飾演男主角。兩人之前已有不少合作經驗，包括共同拍攝寵物保險廣告和網上頻道影片等。鍾雨璇對於羅浩晉的支持感到非常感激，一通電話就能夠得到他的幫助，羅浩晉也毫不猶豫地推掉手頭上的工作，接下了MV男主角的角色。

鍾雨璇新歌MV大玩復古暗黑氛圍。

由於早前已合作過，故二人很有默契，即使需要演繹親密鏡頭，也能自然而然地完成。Ophelia笑言，當她閱讀劇本並了解男主角的角色設定時，第一時間就聯想到了身材高大、帶點壞壞笑容的羅浩晉。然而，了解真實的他就知道，他是一位心地善良、對女性非常體貼的男生。而二人拍攝MV時更即席發揮，即上演一幕爭吵戲份，非常投入，羅浩晉更被Ophelia掌摑，羅浩晉笑言：「本來演得好投入，已經開始眼濕濕，但突然就俾佢一巴掌驚醒咗。」關於歌曲的故事內容，Ophelia坦言是來自填詞人大貓的親身經歷。《三千天日記》講述了一段刻骨銘心的愛情故事：忘記舊愛或許容易，但有幾人能夠長達八年的時間一直牽掛著一個人？八年的時間正好等於三千天，這首歌深情地描述了分手後仍深愛一個人三千天的故事。

由於早前已合作過，故二人很有默契，即使需要演繹親密鏡頭，也能自然而然地完成。

MV的氛圍融合了昏暗的色調和香港90年代的復古感。這個構思同樣來自於填詞人，因為這個愛情經歷是發生在90年代，希望能夠呈現那個時代的氛圍。Ophelia也表示她個人喜歡復古的感覺，之前曾穿旗袍接拍過一些具有復古氛圍的廣告，對於那個時代的美感有著深刻的體會，也非常期待MV的推出，希望大家會喜歡。二人更透露未來將有更多合作，並期望於年尾合作拍攝旅遊節目。