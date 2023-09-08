黃子華驚喜亮相Nowhere Boys新歌MV　陪楊偲泳睇戲又喊又笑

樂隊Nowhere Boys新歌《票房毒藥》MV今晚（8日）十時上架，之前預告短片，率先公開由逾億票房電影《毒舌大狀》的楊偲泳（Renci）擔任女主角，但男主角身份保持神秘，只見片中電影海報一男子剪影，而Renci在戲院倚着男子肩膀和拖手，掀起歌迷在TG熱烈討論，猜測誰是男主角！

楊偲泳（Renci）擔任女主角。（資料照片）

黃子華驚嘉亮相Nowhere Boys新歌MV。（資料照片）

謎底終於揭曉，原來男主角就是由票房毒藥到票房靈丹妙藥，由一蚊雞保鑣到一億毒舌大狀的黃子華！他在MV中穿著大褸，在戲院內陪Renci睇戲，陪她一時開心甜笑，一時傷感落淚，而Nowhere Boys成員則客串飾演觀眾和路人。

至於填詞人Wyman在IG透露很喜愛Nowhere Boys這歌旋律，坦言籍此寫一首為自己和身邊那位的歌，非常直接。他引用一段歌詞：「庸俗市場，給一百分，難及你贈一個吻，好，沒有一個人懂得你崇拜，亦無憾。」

黃子華陪楊偲泳睇戲又喊又笑。（資料照片）

黃子華驚嘉亮相。（資料照片）

Nowhere Boys則在IG透露歌詞和MV故事的概念：「每一份作品命運都不同，有些作品令人被追捧成為神，名流百歲，有些則被稱為票房毒藥，大眾都看不起。是否這樣就能鑒定作品的好與壞？或許，作者根本一點不在乎，只想在世上找到一位知音人，讓自己作品化成靈魂守護着他就已經足夠。」