向太陳嵐慶祝結婚43周年　向華強情深表白：我下輩子再去找她

娛樂大亨向華強昔日在賭神系列電影中飾演「龍五」，冷酷形象深入民心，但在戲外他對着太太陳嵐（向太）就百般寵愛，盡顯鐵漢柔情的一面。日前兩人迎來結婚43周年，向太上載了一段影片，並寫道：「不知不覺已經被寵了43年，時光往復，愛你如初。」片中所見，向生一身Sporty Look，顯得十分年輕，而向太亦一如以往，打扮隆重又貴氣十足，工作人員特別準備了一個蛋糕，上面印有向生同向太的合照，再寫上「向生向太法蘭絨婚43周年」，相當有心思！

兩人迎來結婚43周年。（影片截圖）

兩公婆攜手走過43年，向太都不禁感嘆：「把我的大兒子養大了。」（影片截圖）

向太更當眾餵向生食蛋糕，大曬恩愛！兩公婆攜手走過43年，向太都不禁感嘆：「把我的大兒子養大了。」當年向太不顧家人反對嫁給了向生，婚後她先是從事服裝貿易，之後幫手打理向生與弟弟向華勝創辦的電影公司，向生兩兄弟負責幕後創作，而向太就負責演員合約、影片製作與發行方面的洽談，交際能力出色的向太，與圈中不少藝人結下交情，更助老公走向事業巔峰，而向太亦成為演藝圈出名的女強人，兩公婆可謂是最佳拍檔。

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向生希望下世都與向太在一起。（影片截圖）

之後工作人員大爆向生與一位大師交談時，問道：「怎麽樣才能讓我下輩子再遇到向太？」而向生亦直言：「我問大師有什麼辦法，下輩子可以找到向太，我們這輩子是差不多最後了，當你走的時候呢，你可以選擇去哪裏，我選擇去找她。」可見他對老婆確是一往情深！向生自從與向太結婚後，從未傳過緋聞，一直對太太很好。2013年向生以8,611萬港元拍下巨鑽「中國之星」送給向太，早前兩人合體拍片，向生親手為向太戴上「中國之星」，更向她表白：「我跟向太一起的時候，什麼都沒有，譬如鑽石、房子連花都沒有，我們一起奮鬥打拼，等到一天有能力才買！鑽石婚是60年，我跟向太今年第42年，我希望可以跟向太一直到鑽石婚60年。」如今兩人迎來結婚43周年，人前人後都十分恩愛！

向生親手為向太戴上「中國之星」。（影片截圖）

2013年向生以8,611萬港元拍下巨鑽「中國之星」送給向太。（影片截圖）