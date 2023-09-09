羅霖83歲媽媽患末期肝癌入院　手背插滿喉令人擔憂：過程很沉痛

現年59歲的羅霖當年憑亞姐冠軍頭銜入行，但她在事業高峰期選擇結婚，嫁給富商劉坤銘後淡出娛樂圈，兩人育有三子，可惜最後在2013年離婚收場，雙方更為贍養費對簿公堂。離婚後羅霖努力工作，母兼父職獨力撫養三個兒子，一家人感情深厚，羅霖亦不時大曬全家福，去年底適逢媽媽83歲生日，羅霖曬出母女合照，可見羅媽媽氣質優雅，不少網民都指她年輕時絕對是一位美人！不過今年6月羅霖透露媽媽因末期肝癌入院，今日（9日）她發文透露羅媽媽的最新情況，令人擔憂。

羅媽媽氣質優雅。（IG@candylolam）

令人擔憂！（IG@candylolam）

羅霖在IG Post出一張緊握媽媽手的照片，並寫道：「生老病死是每個人都要經歷的，但陪着至親至愛的媽媽面對這一切，過程還是很沉痛很沉痛的，感謝連日來慰問的所有親朋好友！」相中所見，臥床的羅媽媽手背插滿喉，令人心痛，網民紛紛留言為她加油打氣。今年6月羅霖出席活動時透露媽媽在年半前確診患肝癌，當時動手術切除了一半肝臟，可惜去年底癌細胞擴散到肺部，6月中再度入院，但因媽媽已經83歲，不宜再做手術，醫生指癌症已到末期，叫家屬做好心理準備，令羅霖心情沉重，而她亦推了很多工作，希望多多陪伴媽媽，珍惜與家人相處的時間。

羅霖母兼父職獨力撫養三個兒子。（IG@candylolam）