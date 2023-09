郭珮文Juliana參加「香港小姐2023」後落選,由第一次面試直至決賽當晚都是風頭躉的她,憑住「高Ling」級身材再加上率真的性格,所以賽後她還是被不少網民睇好,直言支持她在娛樂圈發展。



呢位係郭珮文Juliana。(IG@julianakpm)

呢位係高海寧(高Ling)。(IG@sammkoling)

不過做藝人終歸是雙向的,日前郭珮文Juliana於IG上與網民玩「你問我答」,有網民問起:「會不會簽TVB?」時,她就這樣回答:「I'm honstly not sure because idk what kind of opportunities/offers are open to me but at the mean time I will start posting more on social media because this is what i enjoy doing...」(老實講我而家都唔肯定,因為我唔知佢哋提供到啲咩機會或有乜條件畀我,但係由而家開始我會開始多啲post相,因為呢樣係我鍾意做嘅事)

郭珮文Juliana話未諗簽唔簽TVB。(IG@julianakpm)

+ 15