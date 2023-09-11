唐詩詠無懼核污水照去大阪　曾爆有留意日本物業離巢後疑想移居？

42歲視后唐詩詠（Natalie）去年底約滿離巢，與無綫（TVB）結束近20年的賓主關係。回復自由身的Natalie如今放慢腳步，不時相約朋友聚會，又四圍飛去旅行，享受寫意人生，十分識嘆。

唐詩詠。（IG/@natalietong53）

Natalie自完約後頻頻到日本旅遊，可見對日本的鍾愛程度。今年她完約後立即與父親來一場時隔30年說走就走的日本之旅，之後又與好友江美儀等參加長野山11公里山路跑，兼密會「新歡」、陳山聰仔仔Jaco；Natalie受訪時爆爸爸好鍾意日本，仲想在當地長住。早在2018年Natalie已透露有留意日本物業，她當時接受《香港01》訪問表示：「日本的物業是近幾年先開始留意，她認為當地都不失為一個投資的好地方。」不知如今無約一身輕的Natalie會否付諸行動在當地置業，兼一盡孝道呢？

42歲唐詩詠是圈中黃金盛女。（IG：@natalietong53）

雖然近日日本排放核污水掀起討論，引起部分港人對赴日旅遊的擔憂，但Natalie就無驚過，近日再度現身日本，更被網友偶遇。從網友曬出的照片可見，Natalie身處大阪，一身低調樸素深色打扮配白波鞋兼戴上墨鏡，靚女又不失型格。網友發文透露Natalie今次包車出遊，Natalie離開TVB愈發精神靚女，笑容滿臉容光煥發，狀態不俗！