Janice Man近照小腹微隆疑有喜　嫁富二代4年就快30中唔心急生仔

現年34歲的文詠珊（Janice Man）北上發展多年，最近憑主演電影《消失的她》爆紅，電影票房大收榮升「億萬票房女星」。Janice Man事業向好，家庭也穩定，她於2019年下嫁富二代吳啟楠，遠赴意大利米蘭Lake Como古堡舉行世紀豪門婚宴，再回港在半島酒店擺酒，Janice Man不時曬出上海豪宅及香港大埔比華利山的複式豪宅，闊落客廳及靚景令人羨慕！

文詠珊（Janice Man）婚禮奢華，其婚紗更價值約港幣65萬之餘，當天她選擇以公主王妃式辮子盤髮為新娘髮型 (Vcg)

Janice Man近日現身內地成都機場，常以素顏Look示人的她今次亦如是，只戴上墨鏡便亮相人前，連頭髮都頗為凌亂油膩，似乎因忙於工作沒空打理儀容。惟Janice Man依然是人群中的亮點，Janice Man雖然略顯疲態，但見到粉絲仍然笑容滿臉為她們簽名，實在親切。

Janice Man之前行山騷纖腰。（Instagram/@janice_man）

網友大讚Janice Man身材極佳，「腿超級超級細，但是又有線條，真的是現實生活中沒見過的好身材。」不過其中一張網友拍下的照片中，Janice Man腰部似乎有些少變化，有別以往的超平坦纖腰，近照中的她腹部微微隆起，不知是發福、角度問題、抑或有喜？實在令人猜測不斷。

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