李司棋被自稱國際服裝廠商偷相呃人　騙徒仲拉埋龔嘉欣陳敏之落水

名人經常被騙徒盜用照片，繼近日馮盈盈多次被屈開投資課程後，最新一名受害人就是李司棋。司棋姐接獲網民通知，有自稱「服裝銷售」人士在社交平台盜用司棋姐的照片扮作是帳戶，自稱「多國際商業女性進口商出口商勞工僱主」，並售賣多款衣物，司棋姐呼籲大家幫手舉報！

有人向司棋姐報料，指她的相片被盜用，對方更自稱是服裝廠商。（IG@leeszekee）

司棋姐貼上一張截圖，有人向她報料，指facebook有人用她的照片，偽裝成服裝商人，叫司棋姐注意一下。司棋姐就說：「請幫忙舉報！這人偷用我嘅相嚟呃人😡🚨🚨🚨🚨🚨🚨」記者搜尋該帳戶，發現此人自稱居於杭州，業務遍佈中國、美國、英國、俄羅斯，不時貼出名牌衣物照、電器廠貨倉、汽車等等照片，但亦有不少司棋姐的生活照。

該帳戶自稱是「多國際商業女性」。（fb圖片）

帳戶最新的貼文，有多個名牌袋。（fb圖片）

帳戶已運作半年時間，並加了逾4000名人士，其中在司棋姐的自拍照中，有人將她當成帳戶主人，留言讚她好靚。此外，騙徒貼出司棋姐與龔嘉欣、陳敏之的合照，指兩人是她的女兒：「我和我可愛的女兒和孫子 家庭優先」

這個帳戶從3月起開始運作，至今已半年，更有逾4000名「朋友」，未知會否有人受騙。（fb圖片）

騙徒冒認司棋姐，不但把陳敏之和龔嘉欣當成她的女兒，就連陳敏之的兒子都被當成司棋姐個孫。（fb圖片）

另一張更誇張，指司棋姐與外交部長合照，但翻查司棋姐IG，這張相是她19年赴上海出席出席「約會她」活動的照片，當時司棋姐就在社交平台寫下：「分享一下女性自強。謝謝上海市婦女聯合會，上海香港聯會，上海海外聯誼會婦女委員會邀請，謝謝上海半島酒店招待。於上海的五月，在一班女強人的簇擁下我如沐春風。」而這位婦女代表，竟被說成是「外交部長」，真可笑。

騙徒fb顯示，司棋姐大面子到同「外交部長」合照。（fb圖片）