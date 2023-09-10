中年好聲音2｜靚女周文馨首個五盞燈出線　2年前曾做心臟手術

今日（10日）是《中年好聲音2》首播日，節目要從100強中篩選60強進入下一個環節。當中第5位出場的周文馨演繹Todd Duncan的《Unchained Melody》，即是經典電影《人鬼情未了》的主題曲，亦是今晚首個以「五盞燈」出線的選手。

今日（10日）是《中年好聲音2》首播日。(《中年好聲音2》截圖)

當中第5位出場的周文馨演繹Todd Duncan的《Unchained Melody》。(《中年好聲音2》截圖)

當周文馨唱到副歌時，有3位評判張佳添、肥媽及陳慧嫻更同時間按燈，而伍仲衡在多聽一段後亦按燈讓其過關。周國豐被指是今屆好聲音的「折扣王」，因為他經常遲遲不接燈，在張佳添、肥媽、陳慧嫻及伍仲衡陸續接燈後周文馨感覺放鬆了不少，所以表現再為出色，讓周國豐最後亦按燈過關，所以成為了第一位五燈出線的人。

當周文馨唱到副歌時，有3位評判張佳添、肥媽及陳慧嫻更同時間按燈。(《中年好聲音2》截圖)

周國豐被指是今屆好聲音的「折扣王」，因為他經常遲遲不接燈。(《中年好聲音2》截圖)

當周文馨知道是五燈出線時，情緒十分激動，更提到自己2年前做了一個重大的心臟手術：「若果沒有手術，我就唔能夠喺度。」主持車婉婉亦問到周國豐為什麼在最後才按下燈讓她過關，周國豐說：「呢首歌對我嚟講，個情懷真係好緊要！有冇嗰種嘅熱情，咁第一段周小姐個演繹呢，我係覺得太過平淡，挑唔起我條筋！」其後亦有讚她到4位評判都按燈後就放得再開一點。而其他評判亦提到她唱第一段時因為太緊張，所以導致有點失手，但後來愈唱愈好及有自己的風格，所以得到一致的好評。

當周文馨知道是五燈出線時，情緒十分激動。(《中年好聲音2》截圖)