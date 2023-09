韓國網紅主播May遊港被非禮跟入地鐵站摸胸　事發前5分鐘已露端倪

一名韓國網紅女主播在香港地鐵站內疑被南亞裔男性非禮摸胸的片段,今日(11/09)於X(前身:Twitter)及外國論壇Rediit上瘋傳。



韓國網紅主播疑於香港地鐵內被非禮。(X截圖)

片中這名韓國網紅在地鐵站外遇上了一名南亞裔男性,該男子不斷說:「OKOKOK」更將手搭在她的肩上。正在直播的韓國網紅也大聲說:「Please!Don't hold my arm」(不要繞住我的手)。之後該男子也不死心一直尾隨她入到站內。

韓國網紅主播疑於香港地鐵內被非禮。(X截圖)

站內樓梯旁邊,途中她不斷說:「I have to take MRT. (我要坐MTR地鐵)」該男子又在她耳邊低語,說:「Listen, Listen. 」相當令人嘔心。然後她也回說:「I'm not alone. I'm not alone.」但色魔仍步步進迫,最後更索性將她從後擁抱,片中可見色魔疑似伸手從後摸胸,還在她耳邊說:「Come come come.」

韓國網紅主播疑於香港地鐵內被非禮,被南亞裔男性隨行迫到牆邊摸胸。(X截圖)

其後她看見有男途人經過,就向途人求救:「Please help me.」得手的色魔才從地鐵站急步離開。一分鐘的片段成為了今日網絡上熱門話題。據知,受害韓國網紅May於才剛到港旅遊。主要於Twitch開直播的她,粉絲數也有1.4萬,算是頗為知名的網紅。事發一日後,她已前往澳門旅遊。

韓國網紅主播疑於香港地鐵內被非禮,最後幸有男途人經過。(X截圖)

據另一條YouTube片所見,韓國網紅主播May和這名男子於中環對出地鐵站中相遇,南亞漢上前問路,雖然網紅May也不熟路但仍十分耐心地幫忙搵路。其後兩人研究了好一會電車路線後,南亞漢疑表示想去另一個地方,網紅May才帶他到就近的地鐵站。

韓國網紅主播May遊港疑被非禮,一開始沒發現圖中的南亞漢有不禮貌舉動。(YouTube截圖)

後來兩人到地鐵站。(YouTube截圖)

南亞漢伸手搭在網紅May的膊頭上。(YouTube截圖)

當正要步入地鐵站前,南亞漢就伸手用右手搭在網紅May的膊頭上,然後網紅May發覺情況不對勁,就急步打算離開並對南亞漢搭肩的行為表示拒絕,於是就發生了上述被非禮的事件。

👇👇👇點擊下圖睇經過👇👇👇

+ 23

韓國網紅主播May當時正在自己的Twitch平台頻道may5w直播中。(Twitch截圖)

韓國網紅主播May遊港疑被南亞裔非禮。(IG@may5w)

韓國網紅主播May長相甜美可愛。(IG@may5w)

+ 13