貝遊歐洲｜蔡思貝一件頭泳衣騷美腿　真情流露嘆藝人難做自己

由蔡思貝主持的旅遊節目《貝遊歐洲》，本周一至三晚10點半翡翠台播出最後三集。今晚（11日）播出的第七集，蔡思貝去到意大利米蘭展開體驗新舊文化交替之旅，除大開食界品嚐歷史悠久、以傳統手工意粉馳名的羅馬菜餐聽、藝術感十足的花花手工意大利雪糕、傳統甜品小食Cannoncini等，及去了兩大outlet瘋狂shopping外，還有兩個相當特別的體驗，分別是「行雷閃電Spa」及「心靈雞湯式能量測試」。



蔡思貝今次歎嘅Spa真係好特別。

蔡思貝今晚再以一件頭泳衣上陣，展示修長美腿及完美健碩背肌。蔡思貝今次相當幸運，在製作組安排下一口氣體驗了30多個不同主題的游泳池，包括戲院Spa、鹽房、冥想區及被公元500年城牆圍繞住的露天Spa。眾多體驗中，蔡思貝最難忘的是戲院Spa，因為可以感受恍如置身行雷閃電中的Spa，有齊視覺、聽覺及體感等不同官能刺激，蔡思貝更玩至全程開心大叫。另外蔡思貝對於由真‧電車改造而成的桑拿房亦歎為觀止，並對是次體驗讚不絕口：「由內到外都可以放鬆同開心咯。」

呢個「行雷閃電Spa」，齋睇相都好玩同刺激。

蔡思貝睇嚟真係好享受。

在接受「能量測試」期間，蔡思貝聽著店主分析她的能量及自身問題時，眼淚竟不期然一再落下，事後蔡思貝大嘆神奇，並謂想不到能在這個地方找到了解及明白自己的人：「佢講啲嘢都好中，我就自然流起眼淚。佢話我身體好多能量都被block住咗，因為我唔係做緊我自己，佢話我要學識去放開控制得自己太緊要嗰一面，唔好將自己逼得太緊。」蔡思貝感嘆身為藝人很難百分百活出真我：「我哋做呢行要思前想後，唔可以100％做自己。我希望可以攞多個平衡，做到一個好嘅蔡思貝之餘，仲做到一個好嘅演員、藝人。」

呢個南瓜花，無論賣相同味道均相當特別。