劉德華獲3000粉絲賀62歲牛一　首與陶大宇Battle《倒轉地球》

劉德華相隔5年再獲歌迷會為他舉辦生日派對，慶祝他62歲生日，現場星光熠熠，眾人也玩得非常盡興，當中華仔與陶大宇合唱《倒轉地球》掀起全晚高潮，皆因大宇之前憑翻唱《倒轉地球》再度人氣急升，成為「網絡紅人」；其「魔音式」唱腔加獨特的「水撥式」揮手台風，再配以招牌「噓」聲，更成功將一班網友洗腦，掀起一輪「倒轉潮」，大家都想期待他有日能與華仔同場Battle，今次終於實現，相信再創「經典」。

劉德華親點陶大宇上台合唱金曲《倒轉地球》。（大會提供）

陶大宇登台獻唱《倒轉地球》，其間配合音樂節奏，舉起前臂不斷揮動，猶如擋風玻璃上的水撥一樣，因而被譽為「水撥式台風」。（影片截圖）

另外，何啟華（阿Dee）未成為ERROR前，曾翻唱《獨自去偷歡》，再配以入型入格的模仿，而紅遍網絡。這晚難得被本尊點名合唱，阿Dee走上台時即不禁的說：「嘩！好驚呀！」幸好有華仔和祖兒合唱，終可與華哥同台合唱《獨自去偷歡》，留下一次難忘的美好回憶。

何啟華亦被劉德華親自點名，與華仔、容祖兒合唱《獨自去偷歡》。（大會提供）

阿Dee曾翻唱《獨自去偷歡》而爆紅（網上截圖）

其實劉德華歌迷會「華仔天地」成立至今，幾乎每年都會在華仔的生日月分與他的「家人」（粉絲暱稱）慶祝；過去幾年由於疫情關係，所以未能舉行。今年再次復辦，歌迷會隆重其事，花了不少心思籌備了兩個半月，特別在機場博覧館為偶像舉行一個3000人生日派對，並邀請華仔一眾圈中好友出席，包括：羅蘭、胡楓（修哥）、葉蒨文（莎莉）、林子祥（阿Lam）、容祖兒、陳家樂、陶大宇、姜皓文、陳芷菁、谷德昭、錢嘉樂、何啟華、鄭則士、湯鎮業、李暉、Cyril、許恩怡和媽咪柏安妮等，與全場粉絲在歡樂歌聲中一起預祝華仔9.27生日。

劉德華邀請修哥、羅蘭姐、錢嘉樂、谷德昭及何啟華一同出席生日會。（大會提供）

生日會開始時，華仔說要跟粉絲卡拉ok，一口氣獻唱多首經典金曲，全場粉絲和唱。除了唱歌部份外，谷德昭、錢家樂、陶大宇和容祖兒訪談細說華仔，提到早前大家去觀賞對他舉行的藝術展，讓大家認識華仔演藝以外的另一面。

及後，華仔還邀請台下的羅蘭姐和修哥上台，分享對他的點滴。羅蘭姐讚賞華仔向來很尊敬長輩，尤記當年他老遠飛去外地，將一個她所得的獎項親自交到她手上，令身處外地開工的她倍感開心；修哥就在台上叫大家要永遠支持華仔，並笑說華仔說甚麼，他都會照做，這對活寶貝連番讚美，逗得華仔笑不攏咀，馬上叫兩位跟他和祖兒合唱《分飛燕》，自稱五音不全的羅蘭姐在祖兒帶領下，隨著伴奏唱起來，調皮的修哥又出招笑問羅蘭姐說：「乜你識唱歌嘅咩？」場面搞笑。

劉德華與修哥、羅蘭姐及容祖兒一同於生日會上合唱。（大會提供）

至於陶大宇、陳家樂、阿Dee則跟華仔首次合體分別合唱了《倒轉地球》、《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》，大搞氣氛。家樂和阿Dee更被華仔點名邀上台，合唱《暗裡著迷》及《獨自去偷歡》。 作為粉絲的家樂在沒準備下有點尷尬，但接過華仔的咪後，即華腔上身情深演繹，還笑說：「早知要上台的話，等好去set個靚髮啦！第一次參加華哥的生日會，還給我機會一齊合唱，真的好似發夢。」

作為劉德華fans的陳家樂被親點上台，令他非常吃驚。（大會提供）

劉德華、容祖兒。（大會提供）

同樣被點名的阿Dee走上台時即不禁的說：「嘩！好驚呀！」幸好有華仔和祖兒合唱，終可與華哥同台合唱《獨自去偷歡》，留下一次難忘的美好回憶。祖兒則意猶未盡，自選最愛華哥的《開心馬騮》，繼續邊唱邊跳，連台下的許恩怡和媽咪柏安妮、粉絲們也站起來手舞足蹈的和唱。首次參加華仔天地生日會的祖兒，很享受地說：「好開心，感覺成為『家人』的一份子，希望以後每年都可以參加華仔的生日會。」

葉倩文和林子祥則以特別嘉賓身分出現（大會提供）

莎莉和阿Lam則以特別嘉賓身分出現，獻唱一曲《敢愛敢恨》，完成表演後，兩人陪著華仔一同欣賞粉絲的連串精彩表演，包括小朋友演繹的拉丁舞、hip hop、打鼓、合唱經典作品等。看完大半場後，習慣早睡早起的莎莉和阿Lam便先行離場，莎莉笑說：「我同阿Lam夠鐘返屋企瞓覺啦，我哋真係比羅蘭姐、修哥早瞓㗎！」同樣是9月份生日的她，臨走前不忘再祝華仔happy birthday。

對於濶別5年歌迷再次為自己舉行生日會，華仔感恩說：「很感謝每一位粉絲的心意，除了香港之外，有很多都是專程由外地而來，我希望我的『家人』繼續身體健康，每年生日會都可以見到大家。也感謝一班圈中友好的祝福，跟我分享生日的喜悅。」