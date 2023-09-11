李克勤宣布9月至10月澳門倫敦人開騷　探鄉親食雙皮奶引人群轟動

繼不久之前於香港跟香港交響樂團合作之後，李克勤宣布將於今年9月29日至10月2日將在澳門倫敦人綜藝館舉行《我們的交響樂》演唱會！

李克勤宣布將於今年9月29日至10月2日將在澳門倫敦人綜藝館舉行「我們的交響樂」演唱會。

據知克勤今次將會延續流行曲加古典的結合，把音樂盛宴的天花板帶進澳門，跟澳門交響樂團合作，於倫敦人跟觀眾見面。這次團隊預備為大家打造一個精緻細膩天花板式音樂盛宴，近百人制作團隊，精挑細選紅館騷的精華，重新編排經典歌單，於倫敦人的超高級典雅場地，讓觀眾如置身歌劇院一般的視聽享受。

克勤今次將會延續流行曲加古典結合，把音樂盛宴的天花板帶進澳門，跟澳門交響樂團合作。

今次去倫敦人演出，克勤話張海報大會做到真係好似去倫敦，佢分享出來之後，不少朋友、Fans一眼望落去以為佢去英國倫敦開騷，「有朋友仲打嚟訂飛，叫我幫佢買。有歌迷就DM我問去咁遠，有冇近少少呀，攞唔到假飛英國，好搞笑。係呀，倫敦.....人開騷！咁近大家都過來一齊玩啦。」

克勤話張海報大會做到真係好似去倫敦。

倫敦人綜藝館音響設施一流，獲讚媲美歌劇院，李克勤表示：「我未去過呀，能夠每晚在頂級場地與樂迷分享自己的音樂，都好興奮，期待今次同澳門交響樂團於倫敦人綜藝館合作演繹音樂作品，成個騷Rundown會特別為倫敦人綜藝館全新度身打造，全同香港編排有唔同，等大家有新鮮感。」

李克勤都未去過倫敦人綜藝館。

克勤父母是澳門人，所以從小到大暑假都跟父母回澳門探望祖父母，由於之前紅館《弦續演唱會》，他跟樂手拍攝的影片，現場十分受歡迎，所以他今次就特別抽時間回澳門為了澳門演唱會的內容拍再攝影片，期間先到即將入住倫敦人的房間參觀，驚訝發現，酒店為他細心準備了碧咸留下來給他的禮物， 七號親筆簽名球衣，又收到一封碧咸的歡迎信，讓他十分驚訝，「話晒自己係曼聯迷，冇諗過會有咁驚喜禮物畀我，都幾開心呀。」問到克勤碧咸封信寫咩？」他笑謂過來澳門睇演唱會咪知囉。

克勤去了小時侯外公外婆住的地方「岡頂」，又去了最喜愛的手信店買手信回家，並且食了雙皮奶，一度引起手信街非常轟動，門口企滿圍觀睇明星的人。

當日他還去了小時侯外公外婆住的地方「岡頂」，又去了最喜愛的手信店買手信回家，並且食了雙皮奶，一度引起手信街人群轟動，門口企滿圍觀睇明星的人，「真係冇諗過咁擰轉頭咁多部手機對住自己，嚇一嚇，哈哈。依家手機年代，都要習慣啦，咪笑住對住啲手機揮下手囉。可能澳門人同遊客少見我，興奮咗少少......」至於食雙皮奶克勤表示是一個兒時回憶，「我次次返來澳門都食，因為我阿公係做租麻雀給鄰居打牌這個生意的，每次麻雀收回來就要抹乾淨再用，我抹好他就會帶我去食雙皮奶獎勵我。所以我好細個就已經學識打牌，仲係高手，次次都贏，因為我好認真，我記得晒所有牌，你出過咩都打過咩都逃不過我大腦。但我做唔到賭神，因為我只係有耐性打四圈，多過四圈我就覺得好悶，我都係鐘意圓形嘢多過四方長方，去踢波開心D。」