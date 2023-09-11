中年好聲音2｜誕生兩名5燈選手　50歲吳萊邨獲讚 ：有啲人得個嗌

《中年好聲音2》首播中共有21名選手亮相，當中共誕生了兩名5燈選手，為賽事首掀高潮。第一位5燈選手，是56歲高管教練周文馨（Rainbow），選唱歌曲是《Unchained Melody》，周文馨唱了一分半鐘左右、即吸引肥媽、張佳添及慧嫻同時撳燈，場面墟冚。對於Rainbow表現，評審們認為唱功、聲線俱佳，張佳添：「中音好靚，你把聲有少少令我諗起Karen Anne Carpenter」，對此慧嫻亦和應謂：「我都係最鍾意你嘅聲底，你一路都唱得好好、好穩定。」



第一位5燈選手，是56歲高管教練周文馨（Rainbow），選唱歌曲是《Unchained Melody》。

三名評審同時撳燈嗰吓好震撼。

最遲撳燈的周國豐更大讚Rainbow懂得運用策略吸引聽眾：「呢首歌情懷好緊張，第一段周小姐了唔起我條筋，我要讚係佢去到見到剩番我未撳時，佢已經好策略性地針對式望住我。確實後半截佢係愈唱愈好，最後嗰個高音，冇辦法都要撳燈。」Karen的故事與其歌聲同樣感人，兩年前曾動過心臟手術的她，感恩透過手術獲得重生：「冇做到嗰個手術，我可能企唔到喺呢度，所以我覺得好感恩。我真係覺得好似重生，我好開心可以參與到呢個節目。」

伍仲衡讚吳萊邨：你有排玩呀你！

第二位5燈選手，是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》。

第二位5燈選手，是50歲在悉尼經營泰國餐館的海外選手吳萊邨，獻唱歌曲是《最後一封信》；雖然吳太一直希望萊邨全心全意在餐館生意大展拳腳，不過當聽到他想參加《中年2》，竟卻二話不說答應，令萊邨大為感動及意外：「佢知道我參賽，就話:『不如去啦』，估唔到佢會支持我。」對於萊邨的表現，張佳添笑言「醒晒」，並一再大讚他有穿透力，而「穿透力」代言人伍仲衡則讚萊邨高音來得自然：「佢有力得嚟又唔嘈架喎，有啲人得個嗌字，你有排玩呀你！」張佳添聞言即附和：「用力用得好就唔嘈架喇。」

4名4燈選手 其中一位2011年曾出道

4燈選手：獻唱《風雲》的簡潔明，佢係顧嘉煇鐵粉。

本集還誕生了4名4燈選手，分別是60歲獻唱《風雲》的顧嘉輝鐵粉簡潔明、36歲獻唱《光亮》的安雅希、37歲獻唱《白金升降機》的陳蒨葶，及39歲獻唱《留低鎖匙》的劉肇文。當中陳蒨葶2011年曾出道做歌手，可惜最終歌手夢碎，她說：「同公司好多唔同問題出現，話冇就冇，嗰時發覺自己淨係識唱歌，仲可以做啲咩呢？好難捱，因為未接受得到，個人好Down，唔想見人。」

4燈選手：獻唱《光亮》的安雅希，佢係慧嫻陶醉到唔記得畀燈嗰位。

4燈選手：獻唱《白金升降機》的陳蒨葶，2011年曾出道做歌手，可惜最終歌手夢碎。

陳蒨葶續指報名《中年2》是想媽咪不要再擔心自己，她哽咽謂：「好想再一次證明畀佢睇，你個女係可以喺台上發光發亮，冇白費你心機！」另一位較特別選手，是36歲全職媽媽王玥，獻唱《傾城》的她獲得3燈成績之餘，更獲以閹尖見稱的周國豐大讚「背影」吸引及以歌聲講故事能力極佳。育有三名小朋友的王玥，其實數月前才開始跟老師學唱歌，豈料卻獲老師建議參加《中年2》，足證潛力無限。

4燈選手：獻唱《留低鎖匙》的劉肇文。