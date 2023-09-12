Food Buddies專訪｜談善言、柯煒林勁多床戲：我哋身體上好夾

由談善言、柯煒林、吳肇軒、唐浩然、衛詩雅、蘇皓兒同孭飛嘅ViuTV新劇《Food Buddies》，由dating app發展出唔同嘅感情關係。柯煒林於劇中熱衷NTR（給別人戴綠帽），遇上男女通殺嘅談善言。訪問當中，柯煒林一句「我地好多嘢都唔夾、但身體上好夾。」即時引領大家進入無限幻想空間。



劇中用Dating app 約炮，現實中，能否搵到真愛？談善言「我哋有個共同朋友就係咁搵到另一半，已經準備結婚，所以都唔係話唔可靠，但自己就唔會用。」（葉志明攝）

談善言於劇中飾演的Jan包容度奇高，認為只要有共識就可以相愛，但偏偏她對柯煒林專撩人妻行為十分睇唔過眼。「我哋會成日鬧交，將所有怒氣都發洩喺床事上，做完之後完全唔傾偈。因為我哋都會覺得對方好有挑戰性，繼而挑起征服嘅慾望。」對於劇中嘅開放式關係，柯煒林雖然認同，但深明自己本身佔有欲強，所以無法實行。

劇中除有唔少床戲之外，亦有不少「食好西」場面。柯煒林就話最嘆一場係Omakase，拍完之後仲有大量海膽任食。

談善言難忍另一半痴身

現實中，柯煒林認為一段關係當中，總會有一方願意作出讓步，甚至只要夠愛，事無大小都可讓。「但有時自己唔知癡咩線就會爆，呢個都係自己壞習慣。愛情上唔想做唔好嘅人，但有時你會喺別人口中成為壞人，呢啲完全係愛一個上一課。愛情真係好難，所以預咗自己會一個人過一段好長時間，哈哈」。談善言認為只要不觸及自己的底線就可。「空間係底線之一，唔好咁痴身，一次兩次唔得就爆。」

要拍床戲，肌肉少不了。柯煒林慶幸自己拍《Food Buddies》前剛拍完《冰上花火》，所以略有肌肉可睇。（葉志明攝）

一拍床戲就想收工

講到劇中的床戲，柯煒林透露本身劇本描述風更為激烈，但最終呈現出來的畫面尚算可以，問到會否緊張，他秒答：「我對佢（談善言）無嘢，想快啲完，綵排嗰陣一心諗住快啲啦。」能夠如此不留情面，是因為柯煒林與談善言早在《點五步》已認識，雖然一直未有再合作，但感情要好。「不過對佢係有壓力，因為佢係對自己有要求，所以對熟啲嘅人要求特別高。今次係我第一次拍咁長嘅劇，喺現場捉我背對白時，就會令我知道自己經驗唔夠。因為平時拍電影一日10至12頁已經係多，今次一日20頁係有少少嚇怕咗。」

為了解dating app，談善言用同事資料開ac，但未成功約人就已經卻步，因為過唔到自己一關。「對方問工作時，我唔想講大話。」（葉志明攝）

拍畢即拒見談善言

柯煒林坦白今次的挑戰並不輕鬆但值得，笑言完成拍攝後，逃避與談善言見，原因對方有有「賽後檢討」的習慣。談善言笑言明顯感受到柯煒林瘋狂逃避自己，十分好笑，直到拍攝完成兩個多月後，感受到柯煒林終於鬆口，即時抓緊機會。「因為自己都未試過做呢個角色，我都會驚，所以每次幫佢對之前我自己都對緊。」而柯煒林亦慶幸有參與檢討，否則如今只會更不想面對自己。

Outfit: Weekend Max Mara （談善言）、SANDRO（柯煒林）

Hair: Larry Ho @ Aveda IL COLPO（談善言）、Oscar Ngan（柯煒林）

Make up: German Cheung、Deep Choi（柯煒林）