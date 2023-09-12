甄妮公開轟王力宏「真相不重要」言論：台上大放厥詞台下大聲叫好

甄妮自好友李玟（Coco）離世後悲痛不已，近來頻頻於社交網發聲為摯友討公道，亦爆出不少娛樂圈往事及內幕，近日她更重提在香港居住時遇上劫匪的經歷：「銀線灣道被打劫，挺嚇人的。」

敢言的甄妮，大爆婚姻曾遭港姐介入。（資料圖片）

她憶述1983年錄音後便駕車回住所，駛至清水灣一帶的山路途中，突遇上一輛紅色汽車攔阻其去路。4人從跳下車，手持西瓜刀撲向其座駕。她太怕不敢下車，原本應該踩油離開，但因怕撞到人故下意識把車倒後離開。她指當時十分驚險，在多彎的山路倒車不慎便會碌落山崖。甄妮稱事發時求救無人理：「都沒有一個鄰居探出頭來看究竟，這才明白：人，才是最可怕的。」之後她報警求助，於凌晨時份花了5小時錄口供，沒有任何結果，也沒有媒體報道，最後她選擇搬屋。

甄妮發聲怒轟。（影片截圖）

甄妮今日又出Post炮轟台灣天王王力宏，事緣王力宏被前妻李靚蕾「毁滅式離婚」，沉寂一段時間後近日終復出開演唱會，演唱會上他首吐露心聲：「反正真相不是那麼重要，流量最重要」。甄妮今日發文回應：「『真相不重要，真話不juicy，流量朂（最）重要』台上大放厥詞，台下大聲叫好。」再怒斥道：「這些話還是出自高學歷的嘴裡（裏），真是不知所謂」。

王力宏小巨蛋演唱會。（ETtoday授權使用）

甄妮又轟當日到場藝人，兼提到疑有份欺凌Coco的《中國好聲音》製作單位為「燦星文化」，她發文指：「觀眾席裡（裏）一片『燦星』，各各（個個）有頭有臉有名號，如此狂語，大家還爭相呼應，那我們這些日日為『追求真相』而奔波的人，到底是什麼玩意？」

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）

甄妮又突然提到本地男團MIRROR：「他不銘謝高呼名字加特寫，還真不知燦星關係人這麼人齊🤣🤣🤣連HKmirror團的高層也在其中，怎不見那辛？請問賣座如何？可滿意👍」甄妮又話風一轉，諄諄告誡道：「你剛剛才險些走出家庭陰霾，立即又加入好聲音風暴圈，安靜吧朋友！好好愛惜羽毛＇珍惜愛你的歌迷們，來之不易。」

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