張智霖袁詠儀880萬買柴灣工廈　投資從未蝕錢住淺水灣兩千呎豪宅

近年積極在內地發展的張智霖（Chilam）憑綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》大受歡迎，衍生節目《大灣仔的夜》亦話題性十足，近日Chilam更與謝天華、林曉峰、梁漢文、吳卓羲到馬來西亞開騷，獲不少粉絲捧場，相信一班「哥哥」都賺到盆滿缽滿！日前有消息指Chilam與老婆袁詠儀以880萬元買入柴灣工業城2期一個高層單位，比任達華兩年前購入的同座同面積單位低約11%。

近日張智霖（Chilam）與謝天華、林曉峰、梁漢文、吳卓羲到馬來西亞開騷。（微博@張智霖）

資料顯示，上述單位買家為彩豬有限公司（LUCKY PIGGY LIMITED），其公司董事包括張智霖及袁詠儀夫婦，單位為柴灣工業城2期高層11室，面積約1,532平方呎，成交價880萬元，呎價5,744元。事實上，不少藝人都曾買入柴灣工業城單位，當中任達華在2021年5月以988萬元購入同座同面積、但樓層較低的單位，當時呎價約6,449元。而憑《梅艷芳》獲香港電影金像獎最佳新演員的王丹妮，在去年11月以570萬元購入柴灣工業城1期中層單位，面積1,154方呎，呎價僅4,939元，此外，張敬軒曾在2020年以合共2,750萬元購入4個單位，共5,323平方呎，成交呎價約5,166元。

任達華在2021年5月以988萬元購入同座同面積、但樓層較低的單位。（微博@任達華）

夫妻檔出席活動。（微博@袁詠儀靚靚）

近年Chilam與靚靚經常以夫妻檔出席活動或亮相節目，實行拍住上北上搵真銀，吸金力強勁的他們，亦行頭十足！身為Hermès「擁躉」的靚靚，擁有大量手袋珍藏，保守估計價值超過兩千萬。而Chilam就有收藏名畫作投資，當中包括逾10幅日本藝術家草間彌生的畫作，估計價值近億元，他還曾自爆投資名畫從未蝕過錢，更計劃將在5年內退出幕前，轉為幕後或開設製作公司。現時Chilam一家居於淺水灣逾兩千呎豪宅，大屋旺中帶靜，坐擁無敵海景連同主題樂園景觀。

無敵海景！（IG圖片）