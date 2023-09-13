江希文52歲生日顏值夢回巔峰　再曬出23歲陳年舊照美貌震撼網民

江希文剛於9日2日過了自己52歲的生日，她最近為美容公司拍廣告，口號更是52歲的年輕，看下去她除了年齡之外，果真其然對得住年輕兩個字。歲月沒有在江希文身上帶來太多的痕跡，臉上依然保持住當年驚為天人的美貌，今次更有不少當年她的舊相再曝光，仙氣爆發的她震撼網民！

江希文94年的舊相，當年她23歲。

江希文真係好靚。

江希文當年被黎明選中成為其歌曲《夏日傾情》MV女主角，其後她簽約唱片公司，除了做歌手之外，她曾參演過《男親女愛》、《倚天屠龍記》、《食神》等。雖然江希文與家姐江欣燕同樣在演藝圈發展，但就甚少合作，當中兩人曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。

江欣燕和江希文曾在《倚天屠龍記》中飾演母女，江希文飾演小昭的江希文令不少觀眾留下深刻印象。（劇照）

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2010年江希文逐漸淡出娛樂圈，接手經營家族生意，其後在朋友介紹下認識了資深大律師胡漢清，雖然男方比她大了足足20歲，但仍無阻兩人發展，拍拖不久就訂婚。不過2015年年初突然被爆分手，有指江希文以女兒需要更大生活空間為由，強迫胡漢清及其兒子搬出男方位於沙宣道的大宅，胡漢清指控江希文霸占大宅，索取天價撫養費，而女方就曬出瘀青照，指控被男方家暴，雙方更因女兒的撫養權及生活費鬧上家事法庭。

江希文在2012年被爆與年長20歲的資深大律師胡漢清相戀，育有一女，惜最後分手收場。（網上圖片）

江希文此後一直獨力照顧愛女，感情低調成謎，直至去年江希文被爆出新戀情，被傳媒拍到與一位50多歲男士行超市。據上月最新報道指，江希文新歡名為Herbert（陳維明），現於保險公司從事財富管理工作，似乎已有一個兒子。

江希文和江欣燕均保養得宜。（IG@yanyan_kongyanyin）

不過江希文就懶理男方背景，依然愛得高調，被報道爆出近日帶Herbert見家長，並穿情侶裝與媽媽慶生，相中Herbert親暱地攬住江希文肩膀，戀情逐漸明朗化。而蜜運中的江希文狀態大勇，近日更復出接拍廣告。她於社交網曬出拍攝美容廣告的片段，逾50歲的江希文依然保養得宜，她穿上黑白色露肩晚裝，大曬Fit爆身材，有愛情滋潤的江希文亦洋溢少女氣色，凍齡皮膚極白滑，絲毫不輸後生全盛時期。

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息影多年的江希文保養得宜，早前她就拍片分享凍齡心得，她透露自2017年開始生酮飲食，亦有飲蘋果醋的習慣，年過半百的她不但皮膚白滑緊緻，更大曬纖腰，Fit爆狀態不輸後生女！