遭甄妮狠批「台上大放厥詞吃錯藥」　王力宏發聲明呼冤

王力宏歷經與前妻李靚蕾離婚風波後，沉寂長時間後近日終復出開演唱會，在台灣個唱首場台上發言，引起不少前輩藝人如甄妮、藍心湄開腔炮轟，甄妮更直言：「出自高學歷的嘴裡，真是不知所謂。」9月12日王力宏個場主辦方發聲明回應。



王力宏9月9日舉行小巨蛋演唱會首場。（ETtoday授權使用）

上週六王力宏舉行《ONE LEEHOM WANG 一個王力宏》演唱會台北站首場，開場一席感慨說話遭外界認為力宏鼓吹「流量最重要，真相不重要」，引來歌壇前輩甄妮批評：「『真相不重要，真話不juicy，流量朂（最）重要』台上大放厥詞，台下大聲叫好。是人來瘋？還是吃錯藥？出自高學歷的嘴裡真是不知所謂。」

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聲明還原當晚演唱會，王力宏以《你不在》揭開序幕後說：「最近發生的事，你們甚至比我知道得更多，我做過什麼，我自己也是看新聞才知道。其實真話也沒那麼juicy，好啦好啦，我知道啦，真相不重要，流量最重要對不對？」聲明指王力宏其實是自嘲，當事人甚至不知道自己有發生過被傳的事，感慨婚變當時突然爆出種種流言蜚語，無憑無據卻傳得沸沸揚揚，好像流言就是真相。王力宏後來檢討自己第一天的話可能會被誤解，第二天（9月10日）說得更清晰「流量不等於真相」。王力宏從來不是在說“流量最重要，真相不重要”。