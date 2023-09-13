洪永城囡囡sirface不再眼大大勁甜美　萌爆舉動食榴槤融化網民心

洪永城 (Tony) 與老婆梁諾妍 (Inez) 於2021年7月11日奉子成婚，雙喜臨門，他們的愛情結晶品Amber (洪寶寶) 於同年12月19日出世，眨眼間洪寶寶已經快將2歲了，最近Inez就帶同囡囡到吉隆坡玩，亦是Amber首次坐飛機出埠旅遊。

洪永城一家四口。(IG圖片)

Inez於IG分享了此行的靚相和片段，並留言寫道：「帶呀女呀婆婆同工人姐姐去吉隆坡吃喝玩樂之旅 第一次搭飛機嘅sirface冇扭計好安慰 佢哋都係第一次去馬來西亞～時間點解過得咁快，轉眼佢哋已經返咗香港 美中不足嘅係我生病了 開工，同帶佢哋出去玩 一有時間就瞓瞓瞓 終於有返啲力氣 簡單咁剪咗啲小碎片 好彩我有做足安全保護措施 佢哋3個都冇病冇痛，精精神神咁返香港 見到Sir face咁開心 幾病幾攰都值得💛💛💛」

Inez帶囡囡與婆婆及工人姐姐去旅行。(ig圖片)

片中可見洪寶寶真是愈大愈得意靚女，而且已成功搣甩了「Sir face」，不再如之前這麼似爸爸洪永城，開始逐漸似媽咪了。Amber一對眼睛愈來愈大，相當精靈，比她爸爸的「豆豉眼」大得多了，而且樣貌也很甜美很女仔。穿上傘裙的Amber扭動着小小身軀，十分之可愛，還散發出小公主的感覺。其中一段中，Inez在餵Amber食榴槤，Amber竟然大啖食兼具用手捉住媽咪的手去餵自己，似乎好喜歡食榴槤，舉動極之得意。網民紛紛睇到心心眼，大讚Amber：「小美女」、「真係萌爆」、「心都融化了」。

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