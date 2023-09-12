李思林帶家姐媽媽首現身公開活動　積極參與義工活動回復心情

今日（12日）李思林出席了一個社區活動，活動中她任嘉賓獻唱《愛定你一個》。李思林在表演前哽咽表示希望大家能走出不愉快：「呢首歌係妹妹CoCo教我唱嘅，佢特別鍾意呢首歌。」除了李思林出席外，李玟 （CoCo）的大家姐李秋林及媽媽亦都現身活動。

李思林強忍傷痛演出《愛定你一個》。

CoCo的喪禮於7月底時已經完成，但一直未有公布她的骨灰將會安放在什麼地方，姐姐李思林早前則曾與李秋林及媽媽回到家鄉武漢，所以不少網民都猜CoCo將會安葬在家鄉。而李思林亦回應CoCo安放在什麼地方最好由媽媽決定，因為要尊重媽媽：「媽媽也是一個民主的人！」李思林提到希望兩岸三地的粉絲都可以懷念偶像。

李玟靈堂佈置曝光。

至於被問到月底的中秋節會怎樣度過時，她表示中秋節是人月兩團圓的日子，但今年因為家裡少了一個人，所以沒有團圓的感覺：「我不是太想過中秋節！」目前只想做一些更有意義的事情，因為這是CoCo教她的。

至於李思林被問到月底的中秋節會怎樣渡過時，她表示中秋節是人月兩團圓的日子。（影片截圖）

CoCo的媽媽已經80多歲，對於CoCo的離開要回復的確比較困難，所以李思林只可以正面鼓勵媽媽，帶媽媽參與更多的義工活動。至於早前引起不少風波的內地節目《中國好聲音》，新一輯的節目早前亦宣布暫停播出，李思林被問到會否是一個交代？她則說沒有留意這件事，不懂得代CoCo回應這件事，加上CoCo亦沒有提及過程。

李玟批評《中國好聲音》賽制不公平的片段（微博@呆若木一）