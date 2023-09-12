森之愛情︱吳日言貼當年糧單揭TVB騷錢極低　男主角森美親回應

TVB深夜劇場一向有不少捧場客，繼《老馮日記》後，周六日晚深夜重播2007年劇集《森之愛情》，此劇由森美擔任男主角，十集故事由多個單元組成，眾星雲集相當有睇頭。當中其中一單元女主角吳日言發文，分享當日糧單意外爆出TVB演出費原來極低。



TVB深夜劇場周六日晚深夜重播，2007年森美擔任男主角的劇集《森之愛情》。（網上圖片）

《森之愛情》雲集多位歌手藝人參演。（網上圖片）

《森之愛情》，係商台DJ森美原創都市戀愛故事集，繼廣播劇、小說和舞台劇後，2007年8月在TVB播出10集電視劇版，圈中好友小儀、周勵淇、王菀之、何韻詩、楊千嬅、蔡卓妍、鄧麗欣、薛凱琪輪住擔任女主角，第4單元〈不如重新開始〉女主角吳日言在IG留言：「上個星期收到好多人通知，話電視見到我。HaHa 原來播返2007《森之愛情》。嘩！我真係好耐無上電視，依家唔識唱歌、演戲、做主持，淨係識👩🏽‍🍳煮飯、🤱湊仔、接放學… 」

《森之愛情》第４單元是吳日言擔任女主角。（網上圖片）

值得留意是吳日言上載其中一張照片，原來是當年SILLY THING的糧單，顯示2007年10月23日拍攝《森之愛情》，工資為$500元。吳日言笑稱：「#我唔使收月費#無意中發現當年人工 #有錢收已經算係咁 #放心我有儲起佢」不少網民表示震驚，連男主角森美亦有現身留言：「500 😂😂😂 幸福幸福。」