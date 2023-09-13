爸知弊你嚟湊吖丨陳展鵬處男下海獨自湊女　小豬比被指CEO型性格

為直擊時下藝人家庭爸爸代表獨力湊仔表現，無綫開拍實驗性真人騷《HiPP有機HMP嬰兒奶粉特約：爸知弊！你嚟湊吖！》，由黎諾懿及陳敏之化身「爸知弊幼稚園」校長及副校長考驗四大藝人家庭爸爸代表，節目逢周四及五晚十點半翡翠台播映。

本周參與節目藝人家庭代表有陳展鵬、單文柔（Phoebe）及小豬比。明晚（14 日）播出的第五集，小豬比初時表現怕醜冇乜反應，展鵬只可「恐龍」上身氹阿女。之後展鵬與小豬比接受製作組安排的連番任務，包括「小豬比睇電視二揀一」、「小豬比接龍大賽」及「小豬比教爸爸整飯團」，第三個任務是製作組根據Phoebe事先指出的「展鵬弱點」進行針對式設計，Phoebe笑言：「佢唔識煮嘢食，如果佢湊小豬比，佢真係可能淥杯麵。佢都好似未試過自己單獨湊小豬比，都有啲擔心。」

本周參與節目藝人家庭代表有陳展鵬、單文柔（Phoebe）及小豬比。

展鵬「處男下海」獨自湊女

經過首輪熱身任務，與諾懿及敏之混熟的小豬比精靈Level Up，在「接龍大賽」大晒萌爆表情包，包括聽到心儀卡通人物時Bling住眼點頭比讚，又連番亂答問題整蠱爹哋媽咪。其中一條「小豬比最唔鍾意做嘅事」，展鵬回答：「好多喎！坐定定食飯。」此言一出小豬比即翹晒雙手扮嬲豬，並行使「職權」大派交叉。展鵬又應製作組要求爆阿女口頭禪，包括：「我係咪好搞笑」及「你唔好話我啦」。當小豬比完全進入狀態後，製作組即安排Phoebe「偽裝」離開，留下展鵬「處男下海」獨自湊女。

陳展鵬處男下海獨自湊女。

進入第三輪任務前，展鵬需應Phoebe要求教阿女「眼耳口鼻」英文生字，其間小豬比「聽啲唔聽啲」，更出奇不意使出「獅吼功」，嚇到展鵬一度「暈倒」。諾懿著小豬比表演「機械舞」緩和氣氛，小豬比收到order即分別表演「好有電」及「冇晒電」版機械舞；跳「冇晒電」版時，小豬比不但刻意慢動作兼梗頸，表情亦由多變活潑變成呆滯，眼神不時流露「求助signal」，相當爆笑。跳完舞與諾懿瞬間零距離的小豬比，整飯團時繼續與諾懿「蜜蜜」斟；眼見展鵬完全被無視，Phoebe大表心痛謂：「我可唔可以出去安慰吓佢？我驚佢唔開心呀！」最終展鵬以一塊「芝士」成功挽回劣勢，氹掂小豬比埋身挨住，到底咩芝士咁神奇？

小豬比表演「機械舞」緩和氣氛。

最終展鵬以一塊「芝士」成功挽回劣勢，氹掂小豬比埋身挨住。

小豬比被指有「CEO型性格」

小豬比另一爆笑位是無厘頭「暴走」，展鵬整飯團期間忽發奇想「芝士扮榴槤」，大感莫名其妙的小豬比遂沒好氣地逐隻字「凳」出來：「做~乜~嘢~榴~槤~呀？！」接著諾懿問小豬比需否為飯團加牙齒，小豬比再度爆Seed大叫：「唔使呀！嚇死我呀！」又忽然向鏡頭肉緊高呼：「我傻傻地呀～～～」雖然小豬比似是主力搞笑，但兒童心理學博士Rosa認為小豬比有「CEO型性格」，到底有何特質？密切留意明晚最新一集《爸知弊！》本周五（15日）現身的素人家庭代表有Ricky、Tiffany及Sophia，熱切期待與Sophia碰面的小豬比，將施展渾身解數照顧比自己少兩歲的「妹妹」，展鵬及Phoebe亦會繼續大放閃光彈，萬勿錯過。