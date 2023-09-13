戀講嘢｜女教練花200萬包養男友　發現對方偷食床上有血跡

由郭嘉駿（193）、譚凱倫、鄭伊琪和郭奕芯主持的ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》，昨日（12日）請來嘉賓是目前擔任健身教練的30歲Coco，她在節目中自爆過去曾包養將近五位男友，在他們身上一共花了200萬，平均每人大概用她50萬的積蓄。她說：「路是自己選的，遭殃就不要哭。若不是那麼需要，我也未必會這麼努力賺錢，但冇後悔。」

ViuTV節目《晚吹—戀講嘢》。（節目截圖）

請來嘉賓是目前擔任健身教練的30歲Coco。（節目截圖）

被問到193可否列為交往對象，Coco坦言：「他不是我喜歡的類型，因為我不是特別喜歡高的男生，講到可愛他又不可愛，成熟他也不夠成熟。」為了化解當刻尷尬的氣氛，主持人Helen及郭奕芯客氣告訴嘉賓別繼續說這個話題了！

Coco坦言193不是自己喜歡的類型。（節目截圖）

提到第一次的包養經歷，Coco分享當時交往的第一個男友年約23歲，而當時自己只是16歲在求學階段，與對方交往一個月，就決定為他還財務債，並表示：「佢一年半用咗我30萬至40萬。」她續指當時的收入來源就是到私竇陪伴男性喝酒，每小時薪金$250。

提到第一次的包養經歷，Coco分享當時交往的第一個男友年約23歲。（節目截圖）

講到第二任男朋友，她指這任男友樣貌激似周柏豪，而且他購物根本不看價錢，只求用錢消費。有過包養男友經歷的她，她分享了精明包養，分期付款的策略，確保能夠鎖住男人的心。她說：「慢慢滲透給他，他無法一次得手，你才可以留住他，若果你給他所有了，他就會找下一個目標！」

講到第二任男朋友，她指這任男友樣貌激似周柏豪。（節目截圖）

被問到最誇張的一任男友，Coco指有一任男友偷食13個對象，還奪了別人的初夜，回家時發現滿床都是血。她憶述：「佢嫲嫲仲鬧我，你係女仔唔知幾時月經，搞到成床都係血。我心諗其實都唔係我，我被冤枉但係都冇提出分手。」

節目中最驚人的話題，就是「捉姦在床」經歷。Coco坦言有一任男友曾發生過這個情況，她說：「我返到屋企仲見到個女仔係張床度，我問佢你揀我定揀佢，佢嗰一刻選擇揀我。我同佢講我去完廁所，你就好叫佢走！」怎料上完廁所的Coco發覺該名女子還在床邊梳頭，男友反口選擇與應名女子發展。在一輪激烈的爭拗對話後，Coco男友最終決定選擇Coco，原因是他還不起信用卡欠債的款項。

Coco發現男友偷食玩到床單都係血。（節目截圖）

最終Coco因一件事醒覺過往自己決定錯誤，她分享：「因為我通常都係用幾百蚊，用過最貴嘅都係整牙。」她續指牙齒變美後，有很多男性主動認識她，不用再主動出擊！她大方向觀眾分享心得：「投放在對方身上沒有用的，他們不會知足，是無底深潭！」