張學友抵武漢機場超少粉絲接機　同甄子丹極大對比獲讚：德高望重

歌神張學友近日於武漢展開《張學友60+巡迴演唱會》，相隔5年再度到當地開騷，澎拜的視覺享受及神級演唱實力，令觀眾大感滿足，高喊值回票價。學友全程不用提詞機展現超強記憶力，實在敬業！

歌神張學友。

除了超強實力外，學友的低調謙遜亦獲網友大讚不負「歌神」之名。近日有網友於社交網分享到機場接學友機的片段，雖然學友身為巨星，但現場竟然沒有出現擁擠的粉絲接機畫面，反而只有小貓三兩隻，連工作人員及保安人數仲多過粉絲。網友鏡頭一轉，大堂相當空曠，行人也如常行走，絲毫沒有受到影響。

張學友周圍開騷。（陳潔儀facebook）

隔了一陣後學友終於在工作人員的護送下走出大堂，學友穿上低調全黑裝束，戴上黑色Cap帽及口罩，混在工作人員中毫不顯眼。一行人快速安靜地穿過機場，沒有對在場人士造成任何困擾。

甄子丹被批排場大。（網上圖片）

學友舉動與早前甄子丹現身天津行人街擁擠場面有極大對比，後者更被指保安喝斥趕走市民是擾民行為。網友大讚學友是「真正的藝人」，「這才是真正的藝人，不影響公共秩序，德高望重」，有網友盛讚港星普遍較低調，「港澳明星都很低調，只有大陸一些明星要一群安保！」、「這才是真正的巨星，低調而且不影響其他人」、「看看香港市民，他們天天跟明星一起坐地鐵，一起逛菜市場，一起喝早茶，但他們並沒有那麽瘋狂的去追逐，即使有人想上前拍照也很和諧，追星可以但請理智。」有網友指學友完美融入人群中，「我看了兩遍都沒有看出來哪個是張學友」；也有人打趣說：「他的粉絲都在上班」。

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