你好我的大夫｜利愛安帶埋阿哥返工　客串劇集一秒憑反應搶盡鏡

《你好，我的大夫》上個星期播出，第一集便有醫療劇必備情節—遇上意外要急救。情節發生在飛機上，何廣沛為一位心臟病發的乘客用中醫術急救，其中後面出現一位靚女驚慌地望住心臟病發乘客，盡騷演技，原來她就是利愛安。

利愛安非常搶鏡。（劇集截圖）

當初簽入TVB時，利愛安的哥哥仍然是她的經理人，今次在《你好，我的大夫》竟然也有份客串一幕！他飾演機上其中一位乘客，在得悉有人心臟病發後，機艙人員開廣播問有沒有醫生在場，而利哥哥前面的演員做出了一個驚訝的樣子，一秒後，利哥哥在施施然變驚，滯後程度令人忍不住爆笑。

前面的演員做出了一個驚訝的樣子。（劇集截圖）

一秒後利哥哥才做反應。（劇集截圖）

2021年曾參選港姐的利愛安有「東涌羅浩楷」及「佛祖」之稱，現年24歲的她外型喜感十足，雖然落選，卻成功獲無綫簽下三年合約，拍過《愛回家》演菲傭姐姐、客串《寵愛Pet Pet》等。

利愛安前年選港姐時，獲傳媒封以「東涌羅浩楷」稱號。（資料圖片）

利愛安（右）除客串《愛回家之開心速遞》外，演出機會不多。（電視截圖）

不過Kirsten的演出機會不算多，有指她被公司投閒置散。未知是否幕前工作失意，她索性將心思落在戀愛上，兩個月前她在社交平台放閃，孖哥哥及疑似男朋友同遊菲律賓參觀中國人民解放軍海軍軍艦，更以「Honey」相稱。

利愛安早前與愛人去旅行，以「Honey」相稱，高調放閃，拍照時又拖實手仔。（IG@lenarbata）

日前利愛安與男友同遊天壇大佛，更指希望佛祖保佑他們。（IG@lenarbata）

直至上個月，Kirsten更驚爆懷孕！她貼上自己的大肚相及超聲波相，相片上寫住「Excited to have you, my baby.（很高興有你，我的寶寶）」又說：「mama kakay loves you soo much！」從超聲波照片所見，胎兒已經至少12周，恭喜Kirsten！

利愛安今日突然大曬孕肚，宣布有喜！（IG@lenarbata）