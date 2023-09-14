79歲馮素波地鐵被偶遇展超強親和力　言行精靈可愛被叫Anson Fung

現年79歲的馮素波 (波姐) 出身演對世家，其父馮峰是著名電影演員及導演，同父異母的胞妹馮寶寶亦是香港著名演員。波姐是一名資深老戲骨，多年來出演過不少的經驗作品，至今仍活躍於影視圈。年前她因為被指與本地人氣組合MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）撞樣，甚至用「失散母子」來形容兩人，而人氣急升，更多了不少廣告商邀請波姐拍攝廣告。日前就有一名內地網民在香港坐地鐵時偶遇馮素波，還把兩人的合照放上社交網分享。

有網民將Anson Lo同馮素波照片拼埋，被指撞樣以為失散母子。（網上圖片）

該名網民寫道：「在香港坐地鐵偶遇一位明星，我忘了叫什麽名字，以前看港劇總能看到這位演員，很多TVB劇都有這位阿姨，叫什麽來著，好像演過武俠劇。阿姨特別有親和力，問我們從哪里來的，我們是東北的，吉林的，阿姨說，年輕的時候去松花江拍過戲呢！」她雖然叫不出波姐的名字，但就認得波姐，即使波姐戴上了太陽眼鏡，也被認出來。相中的波姐一臉親切慈祥，一身紅色打扮相當醒神，是個精靈可愛的老人家。有網民見博主不知道波姐的名字，就笑言：「我知道！Anson Fung！」

馮素波搭地鐵被網民偶遇。(小紅書)

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