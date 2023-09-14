倚天屠龍記│青翼蝠王長駐街頭賣藝再惹熱議　網民感慨腳下是生活

現年67歲的內地演員劉長生，早年憑着在《倚天屠龍記》中飾演「青翼蝠王」而為人熟悉，他於2020年被發現拿着小提琴到處演奏，網上瘋傳他在街頭演奏的片段，令不少網友感嘆到底是為了藝術還是為生活所迫。事隔3年，近日再有網民於社交平台分享劉長生於尖沙咀一條隧道中拉奏小提琴的短片，再次掀起網民熱議。

劉長生拍《倚天屠龍記》而為人熟悉。（ 落葉單車Leaf微博圖片）

從片中可見，劉長生跟3年前一樣是留着一頭長髮，紮起了辮子，身穿襯衫配牛仔褲，打扮休閒。他手持小提琴在隧道入面演奏着李克勤的經典名曲《月半小夜曲》，演奏得非常動聽，這首也是他大多數時間所拉奏的曲子。劉長生全心投入地表演，散發出藝術家的氣息，他亦在地上放置了小提琴盒讓途人隨心打賞支持。該段視頻惹來了一眾網民的討論，有網民表示：「拉的是人生，腳下是生活」、「香港好多藝人都憑實力掙錢，值得被所有人尊重」。

他多年來都在尖沙咀的隧道口表演。（影片截圖）

也曾於灣仔演奏。（影片截圖）

其實劉長生早年已長駐在尖沙咀的隧道口表演，也不時會轉移到其他地方，包括灣仔某天橋表演。翻看他的資料，生於北京的他在2014年拍畢電視劇《鋒刃》之後就甚少推出作品，現時長駐香港生活，相信已經當街頭表演是另一類職業了。

點擊睇劉長生最新演奏片段：

《倚天屠龍記》飾演「青翼蝠王」絕對是他的代表作。（某小刀要做小富婆微博圖片）