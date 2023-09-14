甄妮70年代夜總會遇江湖大哥騷擾　傅聲為護花幾乎遇險：我嚇壞了

天后甄妮近日每天堅持於Facebook發文，為逝去好友李玟（Coco）發聲。除了狙擊疑欺凌Coco的內地歌唱選秀真人騷《中國好聲音》外，又接連大爆娛樂圈秘事及往事。早前她分享曾在銅鑼灣遇劫匪的驚險往事，今日（14日）她又發文自爆70年代尾在台北夜總會表演遇江湖人士騷擾，傅聲英雄救美的往事。

甄妮連續9日為CoCo發聲。（VCG）

甄妮稱當年在台北西門町「狄斯角」夜總會獻唱遇上江湖人物騷擾，「在台上表演時，就已經看到台下有幾桌類似江湖型的人物來捧場，每個都喝的醉醺醺，吵吵鬧鬧的。我照常的把該做的工作做完，因為聲仔今晚來接我回家。換完衣服，我正準備和聲仔離開後台時，闖進兩位手握裝滿酒的酒杯，搖搖晃晃欄我去路的江湖大哥。」

甄妮及傅聲。（YouTube截圖）

江湖人物強行邀甄妮飲杯，傅聲立即出手護花，「『甄小姐，你下來跟我兄弟們喝一杯。』這時我看見聲仔眼露兇光，前傾姿勢，準備上去開片（鬪撕）。」甄妮為免男友受傷亦即上前平息糾紛，她說：「保護女友人之常情，我嚇壞了，立即搶先一步欄在聲仔前面，雙臂張開，似母雞抓小雞的模樣，左一步右兩步的試圖隔開他們。因為我知道一開打，就無法收拾了，他們人多勢衆，我倆毫無勝算。」最後甄妮乾了一杯酒，算畀了面大哥，才平息事件，「我立刻接住大哥的酒杯，一口氣把酒喝光光，還反杯底朝天，表示一滴不剩，他們才肯離去。」

甄妮只有過一段婚姻，惟傅聲28歲就因車禍離世，英年早逝。（電視截圖）

甄妮指人生發生過許多似電影橋段的事件。她又不忘為自己平反，「我隱退多時，不求名利，不求回報，只為平反發聲，有何不妥？」並叫《中國好聲音》學員勇於發聲，「壞聲音被霸凌的學員們，現在正是你說『真相』的時刻，過了就沒人理你，再說也沒人聽你，只會駡你無理取鬧罷了！」並指為了Coco她願意繼續發聲，「贏了是大家的功勞，輸了我就一人承擔，為了她，我願意！」