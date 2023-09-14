42歲薛凱琪生圖曝光重現自然靚樣　近年多次被質疑變樣成功平反

現年42歲的薛凱琪（Fiona）一向擁有Baby Face，出道20年仍Keep住凍齡靚樣，更被內地網民封為「香港最後一個少女」。近年專注在內地發展的Fiona，因參加綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升，外貌亦成為網民討論焦點，但就不時因P圖過度而被質疑變樣，不過日前Fiona現身深圳出席活動時，在網民捕捉下重現自然靚樣！

薛凱琪（Fiona）因參加綜藝節目《乘風破浪3》而人氣急升。（IG@physit）

不時因P圖過度而被質疑變樣。（IG@physit）

當日Fiona到深圳一間公司出席活動，大批粉絲即圍着她求簽名同合照，而Fiona亦有求必應，相當親民。身穿白色吊帶背心的Fiona，紥起馬尾，露出標緻五官同臉型，即使在零濾鏡下皮膚仍白滑緊緻，網民都不禁感嘆：「原圖直出！她的顏真的太能打了！！我愛了」、「這狀態真的是無敵」、「這是什麼神仙顏值」、「絕了，像大學生一樣」、「又可愛又漂亮」！

重現自然靚樣！（小紅書圖片）

+ 7

其實近年Fiona多次被質疑外貌再「進化」，因她每隔一段時間樣貌都疑似升級，令網民驚呼認唔出，尤其是超V臉型及筆直的鼻樑感覺不自然，因而被指驚變「網紅樣」。不過今次Fiona就成功平反，不但回復昔日靚樣，表情多多的她更全程甜笑，Sweet到漏！

近年Fiona多次被質疑外貌再「進化」。（IG@physit）