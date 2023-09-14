你好，我的大夫｜面癱小妹妹原來好猛料　周珈慜又係家燕媽媽學生

無綫（TVB）劇集《你好，我的大夫》昨晚（13/09）一集講述一個小妹妹因為感染風邪而面癱，右眼不能合上、嘴角向下歪，說話或微笑時還會留口水，處景十分凄慘，但最後幸得何廣沛為她治療。不少觀眾都讚這位小妹妹演技精湛，扮演面癱病人時似模似樣，原來這位叫周珈慜的小演員也是家燕媽媽的學生之一。



小演員周珈慜演技唔錯。（《你好，我的大夫》截圖）

她接受傳媒訪問時表示，在出演前參考過面癱病人真實的情況、特徵和表情，後來她的媽媽更教她「含住粒話梅」。雖然劇中有施針的畫面，但原來劇組也替她安排了替身，而為求逼真，她也會靠想像演出被針拮時驚慌的表情。她還透露其實她和何廣沛曾於《回歸光影頌：曙光》中合作過，當時就已覺得何廣沛對她很溫柔。

周珈慜同家燕媽媽拍過YouTube。（截圖）

翻查資料，其實不難發現周珈慜小妹妹有十分多演出經驗，除了《你好，我的大夫》外，她還參演過《非常檢控觀》、 《金宵大廈2》 、《白色強人2》、《愛回家》、ViuTV的《極度俏郎君》等劇，特別是在《金宵大廈2》 單元《仿客》中更相當搶鏡。

周珈慜原來係家燕媽媽嘅學生。（IG圖片）

周珈慜曾與唔少演員合作。（IG圖片）

周珈慜能夠從容面對鏡頭，可能也歸功於年幼時接受的教育，原來她也是家燕媽媽藝術中心的畢業生，小時候除了學習過表演外，亦曾與家燕媽媽一起上鏡拍YouTube片，畢業後更收到邀請拍MV。

周珈慜在《你好，我的大夫》中飾演面癱小妹妹。（網上圖片）