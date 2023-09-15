王怡然與港姐重聚重拾笑容開心Selfie　多次避談騙財風波憔悴現身

出爐港姐亞軍兼最上鏡小姐王怡然（Lynn），當選後即被爆出其父母涉嫌拖欠薪金及騙取家長過千萬學費，遭內地苦主聲討兼追數，事後Lynn在接受訪問時一度淚灑當場，之後又以身體不適為由缺席活動，即使近日公開亮相亦拒絕受訪，明顯消瘦的她更全程強顏歡笑，神情落寞。日前港姐到深圳出席珠寶贊助商領獎活動時，亦未見Lynn的蹤影，惹來外界猜測她是刻意避免到內地。不過日前一班港姐齊齊返TVB時，Lynn就重拾笑容，似乎心情已經平復。

Lynn拒絕受訪，全程強顏歡笑，神情落寞。（資料圖片）

日前港姐到深圳出席珠寶贊助商領獎活動時，亦未見Lynn的蹤影。

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入圍22強的落選港姐王藝淳（Kitty）上載了一段影片，並寫道：「Reunion/港姐選手重聚電視城！見大家好快樂。沒想到比賽結束還有機會回去見監製，真的好久沒見了，大家都美了好多！重聚的時候所有人都超級熱絡一直講不停，甚至都沒聽到工作人員叫number哈哈哈。」片中所見，除了冠軍莊子璇、友誼小姐姜依宁之外，郭珮文（Juliana）、潘明璇（Michelle）、陳霈錤（Hera）、陳曉彤（Cindy）、黃泳嘉（Jessica）、鄧凱文（Eris）、陳怡名（Zora）等落選港姐都在場，一班佳麗難得重聚，自然有講有笑，不過季軍王敏慈（Lovelle）就缺席，似乎已經回到北京繼續學業。

開心Re-U。（影片截圖）

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當中自當選以來負面新聞纏身的Lynn，因父母捲入欠債風波，遭苦主狙擊，飽受壓力的她早前出席活動時面容憔悴，強顏歡笑，但今次與一班港姐重聚就重展笑顏，不但笑對鏡頭打招呼，又舉起V字擺Pose，十分開心，看來已回復好心情。不過網民似乎看不過眼，紛紛留言譴責：「4號還那麼開心」、「遠離亞軍吧，小心被騙」、「4號一上活動就扮可憐」。至於被爆在IG互相unfollow對方、疑已正式決裂的莊子璇同陳曉彤，今次亦難得同場，不過兩人似乎全程零交流，莊子璇與郭珮文、潘明璇及王藝淳關係比較友好，更開心玩自拍。