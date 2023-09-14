19歲許恩怡同林熙彤拍廣告青春無敵　情同姊妹想拍對打戲

娛圈新貴許恩怡（Natalie）、林熙彤（Hazel）與歸綽嶢（Nancy）原來分屬好友，閒時經常相約出外聚會，最近她們被護膚品牌邀請一同拍廣告，宣揚回收空瓶的環保訊息，三人鏡頭前後情同姊妹，大晒青春無敵本色！

許恩怡（Natalie）、林熙彤（Hazel）與歸綽嶢（Nancy）原來分屬好友。

青春就是無敵，同樣19歲的Natalie與Hazel拍攝當日化身可愛甜心，拍攝分別在沙灘與雅緻的獨立屋取景，玩戶外瑜珈、singing bowl、沙灘漫步等，大家不用熱身已默契十足，在歡笑聲中完成工作，非常好玩。二人從同門轉化成好友關係，這次更首次一起拍攝廣告，大家都喜出望外，Hazel說：「當知道可以一齊拍廣告，當然是開心啦！係一次好好嘅機會畀我哋玩，寓工作於娛樂嘛。雖然凌晨4點半就要起身化妝，但係有佢哋陪我一齊眼瞓，比自己一個眼瞓更加精神，哈哈。」Natalie則說：「好多謝拍攝團隊幫我哋安排咁多節目，今次我哋就好似一齊約出去玩咁，平時我哋約出去都係食、同食，哈哈！嚟緊都想約埋一齊行山，不過大家一直都好忙。」

同樣19歲的Natalie與Hazel拍攝當日化身可愛甜心。

Hazel剛剛升讀大學一年級，希望學業與演藝事業同時兼顧，修讀設計的她熱衷藝術，之前趁暑假更籌辦了首個個人攝影展；Natalie則一直活躍於品牌活動，而她亦將投入新戲的拍攝。她們各有各忙，近來已甚少見面，今次拍攝更是難得的機會，Hazel笑言若可以一同拍戲便可朝夕相處，她笑說：「我哋可以一齊拍戲呀，我哋要演敵人。」Natalie說：「我都想呀！不過驚我哋拍戲時會笑得太多，導演會嬲，因為我哋之前喺學戲嘅時候做過對手，大家都忍唔住笑。但我哋可以試吓做敵對嘅角色，要打架嘅。」

Hazel剛剛升讀大學一年級，希望學業與演藝事業同時兼顧，修讀設計的她熱衷藝術，之前趁暑假更籌辦了首個個人攝影展。

Natalie和Hazel同樣非常支持環保，今次廣告亦有宣揚美容空瓶回收的環保活動，兩人都表示自己平日也會把護膚品的空瓶儲起來，再送去回收再造。Natalie表示，好希望回收膠瓶真的能得到妥善處理，而不是被送堆填區，再造能讓空瓶獲得二次生命，為保護地球出一分力。