Jeremy 生日遊日玩過山車減壓　澳洲拍團綜唔想再幫Edan通渠

Jeremy 表示由於之前個唱瘋狂減磅，故最近已積極增肥。（梁碧玲攝）

Jeremy(李駿傑)早前迎來28歲生日，歌迷會特意在奧海城舉辦生日嘉年華展覽，主角Jeremy今日（14日）親身去到會場，獲全場Unicorns 唱生日歌祝㿕賀，而Jeremy亦不時走到每個角落派兼打招呼。

Jermery 今日去生日展打卡，瘋狂大派福利。（梁碧玲攝）

Jeremy 生日正日（8日）遇上打風，他表示當日身在日本旅遊，所以未有影響，此行除購物之外，亦有到富士急玩過山車減壓。「喺呢個旅行當中領悟同放下咗好多嘢，因為之前做演唱會積壓咗好多辛苦，去完返嚟我已經諗好晒出年做咩歌，希望可以實行到。」早前Jeremy與Edan齊齊去睇邱鋒澤香港演唱會，問到可有順勢提出合作，他表示唔敢提出。「其實我哋私下都有交流，佢都有分享好多嘢俾我聽，我有好唔知醜咁講如果有咩好歌，都可以試下考慮我。」

Jeremy 與小駿駿一齊慶祝生日。（梁碧玲攝）

提到MIRROR將出埤拍團綜，Jermey 表示期待，又笑言可公費旅遊，但最重要是可以享受與11位兄弟嘅時間。「我有聽過會玩啲澳洲先有嘅遊戲，刺激嘅我咩都想玩。」而講到同房，Jeremy 首選是教主Anson Lo，但假如不幸地願望落空，問最抗拒與邊位成員同房，Jeremy 秒答：「呂爵安！真係好驚呀，唔想去到到澳洲都幫佢通渠。」