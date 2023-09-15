你好我的大夫︱陳嘉慧為「探肛」場口犧牲色相：最難係近鏡吖一聲

TVB新劇《你好，我的大夫》由蔡思貝、何廣沛、陳嘉慧、吳偉豪、游嘉欣、孔德賢和許俊豪等主演。昨晚（14日）一集在討論區引爆熱討，事緣絲絲（陳嘉慧Erica飾）因為一次意外「尾椎歪位」惡化，向中醫界骨科聖手路玉麟（張武孝 大AL飾）求醫，路醫師派出愛徒路遠志（吳偉豪Ricco飾）為絲絲進行手法復位，即是將手指插入肛門後再將尾椎撥回原位。由於治療需脫去褲子，絲絲、遠志及助理辛之桃（關楓馨飾）大感尷尬。



Erica同Ricco喺劇入面真係成日都鬥氣，佢哋啲互相鄙視樣好有喜感。

單看眾人錯愕樣已很搞笑。最終遠志使計找來之桃做槍手，不過絲絲並不知情，更誤會遠志「醫完唱」鬧爆兼潑水。網民看畢拍爛手掌，洗版式留言指笑爆嘴，讚嘉慧BB與Ricco這對CP相當好睇有火花，又大讚Erica演技有進步、成功擺脫清純形象變高傲酷Girl之餘，並指她懶音改善不少。

呢個場口，齋睇相都好笑。

主力負責趴喺床食零食

Erica受訪時笑指拍攝「探肛」場口時，集尷尬、想笑及他條於一身。

Erica受訪時笑指拍攝「探肛」場口時，集尷尬、想笑及他條於一身：「嗰場係好搞笑，係我自己親自演出，雖然有除褲，但牛仔褲入面有再著多條褲。現場要趴喺張床度拍攝，佢哋就影住我後面或者喺我後面做戲，我就成晚都趴咗喺度，仲食零食添，都幾他條，我都有忍唔住笑；當然淨係著住打底褲趴喺度係有啲尷尬，不過觀眾都知最後係關楓馨幫我探，所以多數企我後面嘅都係女仔，咁就少啲尷尬。我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡吖一聲，因為未試過。」

ERICA笑稱：「我覺得成場戲最難係要做出探肛嘅反應，要近鏡吖一聲，因為未試過。」

孔德賢初見楊玉梅認怕醜尷尬：我要叫佢Honey

孔德賢話玉梅姐私下都好關心自己，仲買好多嘢畀佢食。

其實四位年青演員Erica、游游、Ricco及孔德賢（Danny）均憑劇中角色引發討論，入屋指數最高的是Danny。Danny飾演的Edgar，除了外表陽光正氣，為人熱心善、樂於助人易相處，更不時擔當新人與經驗醫師的溝通橋樑；加上百分百「媽寶」人設，除工餘時間幾乎都黐著媽咪，又對媽咪言聽計從兼從不吝嗇送上「愛的抱抱」，絕對是不少媽咪心目中的「完美兒子」。

Edgar角色充滿陽光氣息，堪稱100分完美人設。

孔德賢受訪時坦言Edgar是其近年最有發揮亦很喜愛的角色：「佢同我本人有啲相似，都係好鍾意氹身邊人開心，同埋佢好有故事，演嘅時候自己都得到好多反思。」談到與玉梅姐合作，他笑指起初既害怕又尷尬：「劇入面我要嗌佢Honey，初初都唔知點嗌出口；但後來大家熟咗，佢又真係當我阿仔咁關心同照顧，所以就愈合作愈開心。（佢點錫你法？）佢會成日買嘢畀我食。」