MC張天賦嫌演唱會贊助外賣平台送貨慢　網民反問：係咪倒自己米

歌手張天賦（MC）多次公開表示鍾情於叫外送食物宅在屋企享受美食。MC過去曾爆Seed勁鬧外賣平台送貨慢，隨即受到廣泛報道及關注！最近他又在社交平台暗串有份贊助過演唱會的另一間外賣平台送貨慢，並且分享一張有關台灣飛往香港航班的飛行時間截圖，並且發表自己的感受！

歌手張天賦（MC）多次公開表示鍾情於叫外送食物宅在屋企享受美食。（IG/ @mcheung1201）

MC張天賦嫌演唱會贊助外賣平台送貨慢。（IG/ @mcheung1201）

MC在截圖上寫上：「我知啦！一定係由台灣送嚟！好期待呀！送唔切就比25蚊我再叫過！好開心！PS 個餐叫咗105蚊！」貼文一出，有一名網民馬上留言：「On-Time Promise 準時承諾只適用於Deliveroo Plus會員。若你的訂單比預計時間遲15分鐘送達，你可獲得HK$25戶戶送現金券，並於下張訂單使用。」該網名續指：「分分鐘個plus係賣完廣告送俾佢！」後來亦有網民相繼留言重提這一個外送平台曾經贊助過對方的演唱會，甚至反問MC：「係咪倒自己米！」

引發網民留言關注事件。（網上照片）

有網民相繼留言重提這一個外送平台曾經贊助過對方的演唱會，甚至反問MC：「係咪倒自己米！」（網上照片）

其實上年MC在IG發文勁鬧某外賣平台送貨慢，當刻決定取消外賣，卻被外賣平台客服限制之後不再讓他現金支付訂單，讓他感到相當不忿，更形容簡直是貼錢買難受。後來反而另一間外賣平台競爭對手主動聯絡MC表示：「你想食咩？我哋即刻送畀你」，而MC就搞笑回應表示：「演唱會食牛扒得唔得？」後來掀起媒體廣泛報道，甚至有網民認為是賣植入式廣告，對於MC或是外賣平台也有極高迴響，最後該外賣平台更有份贊助MC與洪嘉豪的演唱會。

MC上年鬧爆外賣平台客服。（IG/ @mcheung1201）