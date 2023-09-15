晚吹︱素海霖曬cosplay服　自爆係呢位歌手粉絲：15歲去佢個唱

ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》由唐劍康（當奴）和練美娟（娟姐）擔任主持。以購物為主題，節目會邀請不同嘉賓分享Shopping經驗趣事，下星期一晚（18日）播出的一集，邀請了港產女優素海霖（Erena）擔任嘉賓，與兩位主持分享自己的購物習慣。



ViuTV節目《晚吹 - 讓我一次買個夠》邀請了港產AV女優素海霖（Erena）擔任嘉賓，與兩位主持分享自己的購物習慣。

素海霖開宗明義表示自己是一個喜歡購物的人，除了與大部份女士一樣喜愛搜羅日常出街衣服，亦會留意cosplay服裝。素海霖透露自己擁有的衣服堆積成山，皆因她是一個貪新鮮的人，買了的衣服不會穿著多次，但也不捨得扔掉。她笑言有一次與朋友出街，因為朋友的一句說話：「嘩，我覺得你唔好睇。」她即刻去買過另一套衣服。兩位主持聽完她的分享後均指出素海霖日常承受很多壓力，娟姐更表示素海霖的人生並沒有輕鬆過。

素海霖表示自己喜愛搜羅日常出街衣服，亦會留意cosplay服裝。

去到嘉賓分享物品環節，素海霖拿出吳雨霏（Kary）的專輯，自爆自己是Kary的歌迷，曾在15歲時獨自去Kary的演唱會。素海霖好心提示fans不要胡亂送禮，不想fans們浪費金錢，支持對她來說就是最大的禮物。之後她指出送禮是一門學問，要了解對方的需求，而她渴望另一半送給自己的禮物都以實用為主。