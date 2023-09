今屆香港小姐選舉是非多籮籮,冠軍莊子璇成為眾矢之的。近日她上載大學開學照,卸下濃妝學生look青春可人獲網民大讚。



莊子璇成今屆港姐冠軍。(IG:@hilary_ig)

21歲的Hilary是香港大學食物及營養學系學生,當選後工作不斷之餘亦未有荒廢學業,她上載上學照片到社交網留言:「 I go to school by bus...and buy coffee」卸下平日工作的濃妝,淡掃娥眉下五官更顯突出,身穿簡約黑色短袖T恤,學生look非常清純,不少網民讚比鏡頭前形象更吸引。