郭珮文Juliana緊身Tee騷天賦本錢　打造「爆玻璃」級身材全靠3招

應屆落選港姐郭珮文（Juliana）雖然在《2023香港小姐競選》五強止步，但其人氣絕對不輸三甲，早在面試時已經憑傲人身材成為網民關注焦點，而她在決賽當晚的泳裝Look更是震撼眼球，網民更大讚她有望挑戰同樣身材出眾的高海寧（高Ling）的地位！Juliana落選後重新活躍於社交平台，頻頻大曬靚相，日前她就以緊身白Tee襯超高衩裙上陣，盡騷完美身材，連冠軍莊子璇都留言講笑：「你驚唔驚後面塊玻璃會爆？」，而Juliana就回覆：「講呢啲！」除了IG之外，Juliana亦活躍於「小紅書」，對網民更是有問必答，當中就有人問她保持身材的Tips，而Juliana亦有大方分享！

Juliana落選後重新活躍於社交平台。（IG截圖）

盡騷完美身材。（IG@julianakpm）

Juliana不時在社交平台大派福利，毫不吝惜展示其美好天賦，可謂是令人一見難忘！有網民留言問道：「點解可以咁好身材，好羡慕😍平時有無做gym或者飲食有無特別注意㗎？」而Juliana就回覆：「感覺基因決定了一半，另外就是我從小是游泳隊的，後來嘗試了一下力量舉重，也算擼了幾年鐵，疫情開始以後就沒運動過了，應該算在吃老本，是時候該鍛鍊一下了。至於飲食我是太愛吃了，特別是重口味、油炸那些，多吃會胖，如果不想胖就照樣吃但份量減少，攝取熱量不超過自己能代謝的就不會胖，健康飲食對我來說還是有難度，會emo的。最後就是拍照凹個造型，好身材人人有！」看來Juliana除了天賦本錢之外，後天也要靠運動及健康飲食，最重要就是要識得擺Pose！

Juliana在決賽當晚的泳裝Look更是震撼眼球。（資料圖片）

其實Juliana由面試到決賽都是「風頭躉」，加上性格率真，深受網民喜愛，更大力支持她入娛樂圈發展。早前曾有網民問Juliana會不會簽約TVB，當時她表示尚未決定，因未知TVB會提供什麼機會或條件，而日前一班港姐齊齊返TVB時，Juliana亦有現身，不少網民都關心她是否已經簽約，但她就透露：「我們就是去見了一下導演，還沒說簽約的事宜。」相當老實，網民紛紛留言表示期待她拍劇同拍節目，欣賞她的演出！

早前曾有網民問Juliana會不會簽約TVB，當時她表示尚未決定。（IG截圖）